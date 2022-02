Cuando habla y suelta una bomba de esta magnitud, todos deben agarrarse de sus asientos. Porque puede ser una gran verdad, o un error clamoroso. Silvio Valencia, el polémico comentarista deportivo en uno de sus programas por redes sociales contó algo de Paolo Guerrero.

Sobre el futuro del capitán de la Selección Peruana, remarcó que ya tiene todo finiquitado con el cuadro de Carlos Bustos. Brindando detalles 'exclusivos' según sus fuentes más certeras. Al punto de anunciar su fichaje, con tiempo y momentos. Destacando que todo se encuentra listo.

"En este minuto Paolo Guerrero entró al club Alianza Lima, con sus abogados. Y debe de firmar el contrato. En este momento, ingresó con su Volkswagen último modelo, y está con 'El Fondo'. Al no tener ofertas, a decirle a Newell 's no. Está estampando su firma, en este minuto". Y no quedó ahí, como lo remarcamos líneas arriba, brindó fechas de entrenamientos para 'El Depredador'.

"Paolo le ha dicho sí a Alianza Lima, me caso contigo. Llevó 'su lapicero Parker', y ya debe finiquitar su contrato". La respuesta de sus compañeros del programa 'Best Radio', solo atinaron a responder con su clásico: "Aprende, aprende". Quedando totalmente anonadados. El tiempo dirá si se cumple la predicción del 'Coleguita'.

Y como era de esperarse, también lo explicó en sus redes sociales: “Paolo Guerrero fue visto en Matute por la mañana, si, mientras muchos seguían durmiendo, el '9' se reunía con directivos de Alianza Lima ¿Firmará por el equipo del pueblo y se reencontrará con su compadre Jefferson Farfán?”. Dejando aún más abierta la puerta de este fichaje bomba, mientras ustedes almorzaban.