A qué hora y qué canal pasa Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la UEFA Champions League 2025-26

Real Madrid y Olympique de Marsella hacen su presentación en esta UEFA Champions League 2025-26. Este martes 16 de setiembre se enfrentan en la primera jornada de la fase de liga en el Estadio Santiago Bernabéu donde ambos equipos quieren iniciar con el pie derecho la competencia continental.

Real Madrid buscará mejorar la imagen que dejó en la última Champions League, ya que fue eliminado en los cuartos de final ante Arsenal. Xabi Alonso tiene su primera presentación europea como entrenador merengue y buscará mejorar lo que hizo en Bayer Leverkusen apostando por figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Federico Valverde y el joven argentino Franco Mastantuono.

Olympique de Marsella, por su parte, de la mano de Roberto de Zerbi, buscará dar la sorpresa en Madrid. En la defensa contará con la presencia de los argentinos Leonardo Balerdi y Facundo Medina, además de otros nombres importantes como Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood y Timothy Weah, entre otros.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido Real Madrid y Olympique de Marsella por la Champions League:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:00 AM .

. China: 03:00 AM.

¿Qué canal pasa Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League?

Real Madrid vs. Olympique de Marsella se disputa este martes 16 de setiembre en el Santiago Bernabéu por la primera jornada de la UEFA Champions League. El partido se puede ver en vivo por ESPN (ESPN Colombia para ciertos países) en Sudamérica y Centroamérica. También se puede disfrutar en ambas partes del continente por Disney+ Premium.

Recordá que hasta el 27 de setiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región.

En México, este encuentro se podrá disfrutar por TNT Sports por TV y por las plataformas Max, TNT Go y Amazon Prime Video. En Estados Unidos, por su parte, se podrá ver por DAZN USA, Paramount+, Amazon Prime Video y SiriusXM FC. Y en España, la transmisión corre por cuenta de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. Olympique de Marsella

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.

OLYMPIQUE DE MARSELLA: Gerónimo Rulli; Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Emerson; Pierre-Emile Höjbjerg, Geoffrey Kondogbia; Timothy Weah, Angel Gomes, Mason Greenwood; y Pierre-Emerick Aubameyang. DT: Robert de Zerbi.