Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Lille por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Arsenal y Lille se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El martes 13 de octubre la Champions League vuelve a poner en cancha a un Arsenal que arrancó con el pie derecho y quiere confirmar que puede sostener el ritmo en la fase de liga.

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Es la segunda fecha de la fase de grupos del torneo y ambos equipos necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general, que con 36 equipos no perdona los tropiezos tempranos.

Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

El Arsenal llega con un triunfo fresco: ganó 1-0 de visitante ante el Napoli, un resultado que lo deja con 3 puntos y la confianza de haber abierto bien su camino europeo. El equipo inglés sabe que repetir ese nivel como local es clave para meterse entre los primeros puestos de la liguilla.

Lille, en cambio, todavía no sumó. Cayó 2-3 como local frente al Betis en la primera jornada y necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado del grupo. Un resultado positivo en Inglaterra le daría un respiro importante en las cuentas de la fase de liga.

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 11:45 hs

Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 11:45 hs

Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 14:00 hs

RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 14:00 hs

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

En síntesis