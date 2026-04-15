¡Entretiempo! Arsenal 0-0 Sporting Lisboa EN VIVO Y GRATIS por la UEFA Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Arsenal y Sporting Lisboa juegan en el Emirates Stadium de Londres por el pase a semifinales de la Champions League. Sigue el minuto a minuto de este gran partido.

45'+2 ¡Final del primer tiempo!

Arsenal y Sporting Lisboa empatan sin goles al término del primer tiempo en el Emirates Stadium. Nos vamos al descanso y volvemos en 15'.

Half Time: Arsenal 0-0 Sporting CP (1-0 on agg.)

45' ¡Se añade 1 minuto!

El primer tiempo entre Arsenal y Sporting Lisboa se jugará hasta los 46' en el Emirates Stadium.

43' ¡Se salvó Arsenal!

Catamo remató en área de Arsenal y el balón pegó en el palo del arco defendido por Raya. La más clara del partido fue para Sporting Lisboa.

40' ¡Error de Arsenal!

Tras una mala salida del arquero Raya, Sporting Lisboa estuvo a punto de generar una gran acción de peligro y Suárez no pudo disparar con claridad.

38' ¡Posesión de Arsenal!

Arsenal sigue con el control del balón, aunque todavía no genera acciones ofensivas sobre el arco de un Silva que realmente no ha pasado apuros.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Arsenal y Sporting Lisboa igualan sin goles en el tramo final del primer tiempo que se juega en el Emirates Stadium.

31' ¡Llegada de Sporting Lisboa!

Ahora apareció Goncalves para probar un buen remate desde el sector izquierdo y no fue tan preciso. El balón se perdió de la cancha.

29' ¡Llegada peligrosa de Arsenal!

Gyokeres estuvo a punto de rematar en área chica de Sporting Lisboa, pero el arquero Silva despejó el balón de estupenda manera para evitar cualquier peligro.

23' ¡Tarjeta amarilla para Goncalves!

El atacante de Sporting Lisboa fue amonestado luego de falta en contra de Zubimendi en el mediocampo.

19' ¡Remate de Gyokeres!

El goleador de Arsenal aprovechó un buen espacio para disparar sobre el arco defendido por Silva luego de un error en salida de la defensa de Sporting Lisboa.

17' ¡Disparo de Suárez!

El delantero de Sporting Lisboa intentó un buen remate cruzado hacia el arco defendido por Raya, pero la acción quedó anulada por posición adelantada.

14' ¡Atención médica en Sporting Lisboa!

Catamo quedó tendido en el campo de juego luego de un choque con Hincapié. Incluso se reclamó penal, pero finalmente la acción no pasó a mayores.

10' ¡Intento de Sporting Lisboa!

Sporting Lisboa empieza a agarrar confianza en el partido y apareció Goncalves para sumarse con cierto peligro sobre el área de Arsenal.

5' ¡Arsenal con el control!

Arsenal sostiene la posesión del balón en este inicio de partido, mientras que Sporting Lisboa aún no se asoma a campo rival.

2' ¡Llegada de Arsenal!

Tras un buen arranque en velocidad por parte de Ezé, apareció Gyokeres para asistir en área de Sporting Lisboa y lo hizo sin precisión.

1' ¡Empezó el partido!

Arsenal y Sporting Lisboa disputan el primer tiempo del partido en el Emirates Stadium de Londres.

¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores titulares de Arsenal y Sporting Lisboa pisan el gramado del Emirates Stadium a tan solo instantes del pitazo inicial del encuentro.

¡La palabra de Mikel Arteta!

El entrenador de Arsenal conversó con TNT Sports y manifestó lo siguiente sobre el equipo titular que presentará hoy ante Sporting Lisboa: "Todos han sido muy importantes, con diferentes cualidades, características y frescura, ya que hemos jugado muchos partidos. Ese es el equipo inicial, y luego tenemos a los rematadores: sabemos el impacto que tuvieron durante toda la temporada".

Mikel Arteta arrives at Arsenal Stadium.

¡Calentamiento de los equipos!

Los jugadores de Arsenal y Sporting Lisboa realizan los respectivos trabajos precompetitivos a minutos de que inicie el encuentro en el Emirates Stadium.

Declan Rice warming up.
Viktor Gyokeres warming up.

¡Vista del Emirates Stadium!

El Emirates Stadium luce impresionante a minutos de que empiece el partido de hoy entre Arsenal vs. Sporting Lisboa.

¡Alineación titular de Sporting Lisboa!

Rui Borges alistó el siguiente equipo titular para visitar a Arsenal en el Emirates Stadium: Rui Silva; Quaresma, Diomande, Inácio, Araújo, Hjulmand, Morita, Geny, Pedro, Trincao y Suárez.

¡Alineación titular de Arsenal!

Mikel Arteta preparó el siguiente equipo titular para enfrentar hoy a Sporting Lisboa: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi , Rice, Eze; Madueke, Gyokeres y Martinelli.

¡Una multitud de hinchas!

Los aficionados de Sporting Lisboa viajaron hasta la ciudad de Londres para apoyar a su equipo y así lo dejan en evidencian en la previa del duelo ante Arsenal.

¡Llegada de Arsenal!

La delegación de Arsenal dijo presente en las instalaciones del Emirates Stadium para enfrentar a Sporting Lisboa.

¡Así fue el partido de ida entre Sporting Lisboa vs. Arsenal!

Arsenal logró imponerse 1-0 ante Sporting Lisboa el pasado 7 de abril con un gol agónico por parte de Kai Havertz y desde los canales digitales del equipo inglés lo recuerdan muy bien.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Arsenal vs. Sporting Lisboa!

Arsenal y Sporting Lisboa se enfrentan el día de hoy en el Emirates Stadium por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. A continuación, sigue todas las incidencias gracias a Bolavip Perú.

Matchday: Arsenal v Sporting CP.

© Getty Images.Arsenal vs. Sporting Lisboa por la Champions League.

Arsenal y Sporting Lisboa se enfrentan el día de hoy por un lugar en las semifinales de la Champions League. El Emirates Stadium de Londres será testigo de un partido realmente emocionante que en la previa indicaría que los locales son favoritos para quedarse con el triunfo, aunque claramente los portugueses llegarán con toda la intención de hacer historia.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de hoy en el Emirates Stadium, recordemos que el duelo de ida que se jugó el pasado martes 7 de abril quedó 1-0 a favor de Arsenal gracias a un gol de Kai Havertz prácticamente en la última jugada. Es así que Sporting Lisboa tiene la obligación de al menos lograr el empate global para pensar en la tan ansiada remontada.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Sporting Lisboa por la Champions League?

  • 13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 14:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
  • 15:00 | Bolivia,, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
  • 16:00 | Argentina, Brasil, Chile Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

¿Dónde ver Arsenal vs. Sporting Lisbo por la Champions League?

  • Argentina | FOX Sports 2 y Disney Plus Premium
  • Chile | ESPN 5 y Disney Plus Premium
  • Resto de Sudamérica | ESPN 2 y Disney Plus Premium
  • España | Movistar Liga de Campeones 2
  • México | TNT Sports y HBO MAX
  • Centroamérica | ESPN 2 y Disney Plus Premium
  • Estados Unidos | Paramount + y VIX Premium
Renato Pérez
