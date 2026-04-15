¡Entretiempo! Arsenal 0-0 Sporting Lisboa EN VIVO Y GRATIS por la UEFA Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Arsenal y Sporting Lisboa se enfrentan el día de hoy por un lugar en las semifinales de la Champions League. El Emirates Stadium de Londres será testigo de un partido realmente emocionante que en la previa indicaría que los locales son favoritos para quedarse con el triunfo, aunque claramente los portugueses llegarán con toda la intención de hacer historia.
En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de hoy en el Emirates Stadium, recordemos que el duelo de ida que se jugó el pasado martes 7 de abril quedó 1-0 a favor de Arsenal gracias a un gol de Kai Havertz prácticamente en la última jugada. Es así que Sporting Lisboa tiene la obligación de al menos lograr el empate global para pensar en la tan ansiada remontada.
¿A qué hora juegan Arsenal vs. Sporting Lisboa por la Champions League?
- 13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 14:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
- 15:00 | Bolivia,, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
- 16:00 | Argentina, Brasil, Chile Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
¿Dónde ver Arsenal vs. Sporting Lisbo por la Champions League?
- Argentina | FOX Sports 2 y Disney Plus Premium
- Chile | ESPN 5 y Disney Plus Premium
- Resto de Sudamérica | ESPN 2 y Disney Plus Premium
- España | Movistar Liga de Campeones 2
- México | TNT Sports y HBO MAX
- Centroamérica | ESPN 2 y Disney Plus Premium
- Estados Unidos | Paramount + y VIX Premium