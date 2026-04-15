Qué pasa si Arsenal gana, empata o pierde ante Sporting Lisboa por la Champions League 2025-26

Arsenal y Sporting Lisboa calientan uno de los enfrentamientos más importantes de esta semana en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League. El duelo a disputarse el día de hoy en el Emirates Stadium cuenta con distintos escenarios posibles, así que a continuación podrás conocer qué sucedería con cada uno de los resultados.

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Fuente: Getty Images.

En principio, es importante recordar que el encuentro de ida disputado en el Estadio Jose Alvalade de Lisboa significó un buen triunfo para Arsenal gracias a un gol agónico por parte de Kai Havertz. Eso sí, el trámite había sido bastante parejo y tranquilamente pudo haber sido un empate sin goles, así que ahora la responsabilidad de ganar es de los portugueses.

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En cuanto al pasado reciente de los equipos, Arsenal viene de duras caídas en el fútbol inglés. El fin de semana anterior perdió 2-1 frente a Bournemouth y empezó a generar muchas más dudas que certezas debido al bajo rendimiento. Por otro lado, Sporting Lisboa derrotó 1-0 a Estrela Amadora y está en el segundo lugar de la Primeira Liga con 71 puntos.

¿Qué pasa si Arsenal gana ante Sporting Lisboa por la Champions League?

Si Arsenal consigue un triunfo el día de hoy frente a Sporting Lisboa en el Emirates Stadium, automáticamente los londinenses sellarán su clasificación a las semifinales de la Champions League. Sea cual sea el marcador a favor, celebrarán junto a todos sus hinchas que están un paso más cerca rumbo al título europeo.

¿Qué pasa si Arsenal empata ante Sporting Lisboa por la Champions League?

Si Arsenal empata ante Sporting Lisboa habría que ver qué cómo sería el escenario. De darse una igualdad en los 90’, los ‘Gunners’ clasifican a una siguiente ronda por la ventaja de 1-0 en Portugal; mientras que de tener una paridad en el resultado global hablamos de que se juegan dos tiempos suplementarios y de mantenerse nos prepararíamos para la tanda de penales.

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¿Qué pasa si Arsenal pierde ante Sporting Lisboa por la Champions League?

Si Arsenal pierde ante Sporting Lisboa también habría que estar pendiente de cómo se da dicho contexto. Si caen por la mínima diferencia, tal y como sucedió en Portugal, se jugarán tiempos suplementarios; mientras que de caer por un marcador más abultado hablamos de una eliminación en el Emirates Stadium.

Hora y dónde ver Arsenal vs. Sporting Lisboa por la Champions League

En el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, Arsenal y Sporting Lisboa se enfrentan hoy miércoles 15 de abril a las 14:00 horas en el Emirates Stadium. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ESPN y Disney+, además que de Bolavip Perú te ofreceré el minuto a minuto.

Fuente: Arsenal.

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