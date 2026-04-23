¿Se despide de Gremio? Agente de Erick Noriega revela interés no solo de Sporting Lisboa: “Tuvimos reuniones con…”

Durante las últimas horas se ha podido conocer que el nombre de Erick Noriega empezó a sonar con fuerza en el mercado europeo. Si bien todavía tiene contrato con Gremio, se han conocido distintas informaciones que desde Sporting Lisboa de Portugal lo están siguiendo muy de cerca. Por ello es que su representante dio detalles de la situación al contar incluso que habrían más candidatos.

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Erick Noriega is not in Sporting’s plans



The Peruvian international midfielder from Grêmio is being linked with the Lions



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Guillermo Zariquiey, representante de Erick Noriega, mantuvo una reciente entrevista con el programa ‘Arriba Sin TV‘ respecto a los rumores que acercarían al volante al fútbol europeo ahora que se mantiene en constante crecimiento con camiseta de Gremio. Aceptando que se han dado reuniones y conversaciones de por medio, aseguró que eso no asegura una transacción como tal.

“Es normal que un jugador como Erick Noriega esté en el radar de muchos equipos europeos, eso no significa que van a contratarlo. Ahora trasciende lo de Sporting, es un equipo importante de Europa. Ahí jugó Carrillo y hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos. Tuvimos reuniones con varios clubes, entre ellos Sporting, pero esto no significa que lo van a contratar. De momento han mostrado interés”; declaró el agente de Erick Noriega.

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En esta misma línea, Guillermo Zariquiey reveló que será muy complicado que en Brasil puedan mantener por mucho más tiempo al volante de la Selección Peruana. “Va a ser difícil que Gremio pueda retener a Erick Noriega ante alguna propuesta importante que vaya a salir. La propuesta debe ser integral: crecimiento futbolístico, financiero y personal. No lo veo saliendo por menos de 8 o 10 millones de euros“.

Alianza Lima sería muy beneficiado con la posible venta de Erick Noriega

Teniendo en cuenta que Erick Noriega la viene rompiendo en Gremio y que hoy en día representa ser uno de los nuevos referentes de la Selección Peruana, no hay duda alguna de que su destino futbolístico está en Europa. Además, resaltando que podría ser vendido en un monto mínimo de 10 millones de euros, en Alianza Lima serían muy beneficiados con esta posible venta a futuro.

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Recordemos que Alianza Lima se quedó con el 20% del pase de Erick Noriega, así que obtendrá un rédito económico ante cualquier venta que gestione Gremio. Es decir, en la interna del equipo blanquiazul sabían muy bien de las condiciones del volante y a la vez es un gesto que se acuerda con la aprobación del protagonista para justamente priorizar el crecimiento en ambos lados.

Fuente: Alianza Lima.

DATOS CLAVES

Erick Noriega despertó el interés del Sporting Lisboa de Portugal tras sus actuaciones en Gremio .

despertó el interés del de Portugal tras sus actuaciones en . El representante Guillermo Zariquiey valoró la posible transferencia entre 8 y 10 millones de euros.

valoró la posible transferencia entre de euros. Alianza Lima recibirá beneficios económicos al conservar el 20% del pase del futbolista peruano.