El periodista José Varela ha sacudido el mercado de pases de este 2026 al confirmar el próximo destino de Erick Noriega. El talentoso volante peruano, que brilla actualmente en el Gremio de Brasil, está en conversaciones directas para convertirse en nuevo refuerzo del Sporting de Lisboa de Portugal.

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Esta noticia no solo marca un hito en la carrera del mediocampista nacional, sino que representa un negocio redondo para Alianza Lima. El club íntimo, tras gestionar estratégicamente el crecimiento del jugador, está a las puertas de recibir un ingreso económico vital para su presupuesto de esta temporada.

El 20% que celebra el pueblo blanquiazul

La clave de esta operación reside en la visión de la directiva íntima al momento de traspasar a Noriega al fútbol brasileño. Según confirmó Bolavip Perú, Alianza Lima conservó el 20% de su futura venta, lo que garantiza una tajada importante de cualquier transacción hacia el fútbol europeo.

Gremio ha tasado el pase del “Samurái” en una cifra base de 8 millones de dólares. De concretarse el traspaso al Sporting de Lisboa por este monto, el equipo de La Victoria recibiría un ingreso líquido de 1.6 millones de dólares aproximadamente.

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Una gestión impecable del talento nacional

El crecimiento de Noriega desde su paso por Comerciantes Unidos y Universidad San Martín ha sido vertiginoso. Su consolidación en el Brasileirao con la camiseta de Gremio ha despertado el interés de uno de los grandes de Portugal, conocido históricamente por potenciar futbolistas peruanos.

El ingreso que percibiría Alianza Lima se sumaría a las arcas del club en este mismo 2026. Esta cifra millonaria permitiría al cuadro íntimo seguir invirtiendo en infraestructura y refuerzos, confirmando que la exportación de talento es el camino hacia la sostenibilidad financiera.

Erick Noriega podría emigrar de Gremio al Sporting de Lisboa. (Foto: X).

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