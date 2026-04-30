Erick Noriega como gran crack: Gremio le pone cláusula millonaria y Alianza Lima ganará dinero importante

El defensor nacional Erick Noriega se ha consolidado como la gran exportación del fútbol peruano en el mercado actual. Su brillante presente en el Grêmio de Porto Alegre ha despertado el interés formal del Sporting CP de Portugal, colocando su nombre en la órbita de las grandes ligas europeas.

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Para asegurar su patrimonio, el club brasileño ha tasado la salida del jugador en una cifra astronómica. Según informa RTI Esporte, la cláusula de rescisión del zaguero ronda los 40 millones de euros, un monto que lo posiciona como un verdadero “crack” en la región.

La oferta desde Portugal

Aunque la cláusula es una barrera disuasoria, el Sporting de Lisboa ya prepara una estrategia para integrarlo a sus filas. Se espera que el club luso presente una propuesta formal que se sitúe entre los 10 y 12 millones de euros para concretar el fichaje.

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Esta cifra representaría un negocio redondo para el “Tricolor Gaúcho”, que adquirió al peruano por cerca de 2 millones en 2025. La polifuncionalidad de Noriega, capaz de rendir como central y pivote, es el principal atractivo para el fútbol europeo este 2026.

Alianza Lima y su jugada maestra

El traspaso de Noriega a Europa no solo es una noticia deportiva, sino un éxito financiero para Alianza Lima. El club blanquiazul, al momento de venderlo al fútbol brasileño, decidió conservar el 20% de su pase para una futura venta.

Bajo este esquema, si la operación se cierra en los 12 millones de euros previstos, los íntimos recibirían 2.4 millones de euros. Este ingreso directo fortalecería significativamente el presupuesto del equipo de La Victoria para las próximas temporadas.

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Un futuro brillante en el Viejo Continente

Noriega ha demostrado una adaptación inmediata a la alta competencia, manteniendo promedios de rendimiento destacados en el Brasileirão. Su salida hacia Portugal parece ser solo cuestión de tiempo, marcando un hito para el crecimiento del futbolista peruano en el extranjero.

La expectativa es total, ya que este movimiento financiero beneficiará a todas las partes involucradas. Mientras Grêmio asegura una venta millonaria, Alianza Lima cosecha los frutos de una gestión inteligente con sus canteranos y figuras proyectables.

Erick Noriega podría generar dinero importante para Alianza Lima. (Foto: X).

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