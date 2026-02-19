Absolvieron a Conner Huertas del Pino y dos tenistas sudamericanos en caso de dopaje y carne contaminada

Conner Huertas del Pino, quien había sido suspendido por doping en julio del 2025, fue absuelto tras una investigación en profundidad y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó que puede volver a jugar sin problemas. El brasileño Mateo Barreiro Reyes y el colombiano Andrés Urrea también quedaron libres de culpa.

Los tenistas Conner Huertas del Pino, Mateo Barreiros Reyes y Andrés Urrea habían dado positivo de una sustancia prohibida conocida como boldenona, según pruebas realizadas en pleno torneo ATP Challenger en Bogotá, Colombia, el 14 de mayo de 2025. Tras el aporte de pruebas y entrevistas, la ITIA dio marcha atrás.

Según la investigación de esta Agencia de Integridad, los tres tenistas dieron positivo debido al consumo de carne contaminada. Esto se pudo comprobar a través de registros de comida y recibos, pruebas de laboratorio independientes, pero acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), y tras la consideración de los bajos niveles de la misma sustancia en las pruebas.

De acuerdo a un comunicado de parte de la ITIA con fecha del 18 de febrero de 2026, los tres jugadores no incurrieron en culpa ni negligencia de infracciones a las normas antidopaje. Por lo tanto, todos quedaron absueltos y el caso se terminó tras una larga lucha por parte de los tenistas.

Conner Huertas del Pino ya volvió a jugar en el circuito

No obstante, a pesar de la decisión oficial de la ITIA, Conner Huertas del Pino ya empezó a competir desde hace algunas semanas. Según el dictamen del organismo, se lo autorizó a volver a competencia desde el 22 de enero pasado. De hecho, ha participado de la gira sudamericana sobre arcilla.

El tenista de 30 años, hermano de Arklon Huertas del Pino, ha estado disputando partidos en la modalidad de dobles, su especialidad, durante la gira sudamericana. Comenzó en el Challenger de Concepción en Chile a fines de enero y le siguió sus participaciones en el Rosario Challenger, el Argentina Open y, recientemente, el Challenger de Tigre.

Arklon y Conner Huertas del Pino, especialistas en dobles de Perú (Getty Images).

Su vuelta no ha sido positivo, ya que perdió en las primeras rondas de Concepción, Rosario, Buenos Aires y, recién, pudo sumar su primera victoria en Tigre. Junto al argentino Tomás Farjat le ganaron a los argentinos Thiago Cigarran y Lorenzo Joaquín Rodríguez por 7-5 y 6-4, pero fueron eliminados este jueves 19 de febrero al caer 6-2 y 6-0 ante la pareja del argentino Mariano Kestelboim y el boliviano Juan Carlos Prado Angelo.

