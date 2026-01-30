Real Madrid y Benfica se enfrentarán en uno de los cruces de los playoffs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025-26. Tras la agónica clasificación del conjunto luso, precisamente ante los ‘Merengues’, habrá dos nuevos partidos entre ambos equipos en esta ronda previa a octavos de final.

El sorteo de los playoffs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025-26 definió este nuevo cruce entre Real Madrid y Benfica. Si bien ambos equipos podrían haber enfrentado al Bodø/Glimt o al Inter, respectivamente, finalmente las bolillas, que sacó el francés Robert Pirès, determinaron dichos enfrentamientos.

Los cruces confirmados para los playoffs y el cuadro completo de la UEFA Champions League 2025-26 (UEFA).

Así, los ‘Merengues’ y las ‘Águilas’ deberán definir al clasificado a octavos de final, luego de ese gran partido en la última jornada de la fase liga. La victoria 4-2 del conjunto luso quedará en los libros de historia de la Champions League luego del agónico gol del arquero Anatoli Trubin. Sin ese tanto, el equipo dirigido por Jose Mourinho no hubiese clasificado (lo habría hecho Olympique de Marsella).

¿Cuándo se vuelven a enfrentar Real Madrid y Benfica en la UEFA Champions League 2025-26?

El nuevo cruce entre Real Madrid y Benfica consistirá en dos partidos por un lugar en los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Será un duelo en Portugal y el otro en España.

El partido de ida de los Playoffs eliminatorios se jugará entre el martes 17 y miércoles 18 de febrero en el Estádio da Luz. En tanto, la vuelta en el Santiago Bernabéu será una semana después, es decir, entre el martes 24 y el miércoles 25 de febrero.

Estos serán los horarios para los dos partidos entre Real Madrid y Benfica:

España: 21:00 horas .

. Portugal: 20:00 horas .

. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua: 14:00 horas .

. Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos (ET): 15:00 horas .

. Bolivia, Venezuela: 16:00 horas .

. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 horas .

. Estados Unidos (PT): 12:00 horas.

¿Dónde ver los partidos entre Real Madrid y Benfica por los playoffs de la Champions League?

Los dos partidos Real Madrid vs. Benfica, por los playoffs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025-26, se podrán ver en vivo y en exclusiva por la plataforma Disney+ Premium en toda Sudamérica.

Datos claves

Real Madrid y Benfica disputarán los playoffs de la Champions League 2025-26.

disputarán los playoffs de la Champions League 2025-26. El partido de ida será en Portugal el 17 o 18 de febrero .

será en Portugal el . El duelo de vuelta se jugará en España el 24 o 25 de febrero.

