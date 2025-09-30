Real Madrid disputa su segundo partido en la UEFA Champions League 2025-26. Le toca enfrentar al Kairat Almaty, equipo de Kazajistán, que disputa su tercera participación en esta competencia europea. El conjunto merengue juega como visitante en el Estadio Central de Almaty, un recinto con capacidad para casi 25 mil personas y que tiene una larga historia.

Kazajistán recibe al Real Madrid, que tuvo que viajar alrededor de 8 mil kilómetros desde España. Toda una odisea para llegar a Almaty para este segundo partido de Champions League. Es que ha tenido que viajar alrededor de 10 horas hasta llegar a dicho país.

Así es el Ortalyq Stadion o Estadio Central de Almaty donde juega Real Madrid

El Estadio Central de Almaty o el Ortalyq Stadion fue inaugurado en 1958, luego de que los planes de construcción arrancaron en 1955 donde se construyó el estadio, con el campo de fútbol. A eso, se le agregan ocho pistas de atletismo de 100 y 400 metros y otros sectores de atletismo en todo el complejo deportivo.

Hasta 1975 siguieron las construcciones para todo lo relacionado con el atletismo, aunque el polideportivo también tuvo otros recintos más pequeños para otras disciplinas deportivas.

Toda la construcción y la propiedad del Ortalyq Stadion quedaron bajo supervisión de la Unión Soviética (URSS). Sin embargo, con la caída del Muro de Berlín y el colapso de la URSS, el estadio pasó a manos de la Administración Municipal Estatal del Akimat. Tras este traspaso, hubo reformas.

Entre 1997 y 2010, hubo varias remodelaciones debido a distintos eventos como los Juegos de Asia Central, los Juegos de Invierno y hasta los partidos de la Selección de Fútbol de Kazajistán. En 2012, de hecho, fue sede para el Mundial de Bandy (deporte parecido al hockey sobre hielo). Para 2014, tras la aprobación del Plan Integral de Privatización a nivel país, el recinto pasó a manos privadas.

A día de hoy, el Estadio Central de Almaty tiene capacidad para 23.804 espectadores. Sin embargo, según datos de la UEFA, el partido entre Kazajistán y Portugal de 2007 tuvo récord de espectadores llegando a una asistencia de 25 mil personas.

¿Dónde ver en vivo Kairat Almaty vs. Real Madrid por la UEFA Champions League?

Kairat Almaty vs. Real Madrid se juega este martes 30 de setiembre por la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 en Kazajistán. El partido se puede ver en vivo por ESPN y por Disney+ para toda Sudamérica (con excepción de Brasil).