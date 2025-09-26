Se confirmó nueva baja del Barcelona para el Clásico ante Real Madrid: será operado

El próximo 26 de octubre, FC Barcelona tendrá el primer Clásico de la temporada ante el Real Madrid por LaLiga de España. Para dicho encuentro, ya se confirmó una baja en el conjunto catalán y es, ni más ni menos, que el arquero Joan García. Se confirmó que padece una lesión en su rodilla y deberá ser operado quirúrgicamente.

Tal como informó el Barça a través de un comunicado en sus redes sociales, Joan García sufrió una “rotura del menisco interno de la rodilla izquierda”. A su vez, el club confirmó que pasará por el quirófano donde será operado por el doctor Joan Carles Monllau. Estará de baja entre 4 y 6 semanas.

Barcelona informó sobre la lesión de Joan García (X @FCBarcelona_es).

Publicidad

Publicidad

Con un mes para el Clásico ante Real Madrid, Joan García se convierte en una nueva baja para Barcelona. Cabe recordar que, anteriormente, ya se había confirmado la ausencia de Gavi, mediocampista que fue operado por una lesión de rodilla, que lo tendrá entre 4 y 5 meses afuera de las canchas.

Con la operación del arquero, el titular pasará a ser Wojciech Szczesny, quien volverá al puesto como lo hizo en la temporada pasada ante la lesión de Marc-André Ter Stegen y las dudas alrededor de Iñaki Peña.

Wojciech Szczesny volverá al arco del Barça (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Los partidos que se perderá Joan García por su lesión

La baja de Joan García del arco del FC Barcelona es una dura noticia para el entrenador Hansi Flick, más allá de las garantías que ofrece Szczesny. Es que se perderá parte importante de la temporada.

ver también Se supo por qué Barcelona aceptó jugar en Perú y cuánto cobrará por el partido ante Universitario o Alianza Lima

De acuerdo a los tiempos de su recuperación, se especula con su vuelta para antes de la fecha FIFA de noviembre. Por lo que podría reaparecer para el duelo de Champions League ante Brujas (5 de noviembre) o ante Celta de Vigo por LaLiga (9 de noviembre).

De esta forma, los partidos que Joan García se perderá por lesión serán los siguientes:

28 de setiembre: vs. Real Sociedad por LaLiga.

por LaLiga. 1 de octubre: vs. PSG por la UEFA Champions League.

por la UEFA Champions League. 5 de octubre: vs. Sevilla por LaLiga.

por LaLiga. 18 de octubre: vs. Girona por LaLiga.

por LaLiga. 21 de octubre: vs. Olympiacos por UEFA Champions League.

por UEFA Champions League. 26 de octubre: vs. Real Madrid por LaLiga.

por LaLiga. 2 de noviembre: vs. Elche por LaLiga.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Qué rivales les tocó a Real Madrid y Barcelona en el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025-26?

Raphinha, también lesionado en Barcelona

Para completar las ausencias que tendrá FC Barcelona en próximas partidos hay que sumar a Raphinha. Según confirmó el club, padece una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, lo que lo dejará fuera de las canchas por las próximas tres semanas.

Por lo tanto, recién estará a disposición luego de la fecha FIFA de octubre y se perderá los duelos ante Real Sociedad y Sevilla por liga, y ante PSG por la Champions League.