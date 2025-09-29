Luego de sufrir su primera derrota de la temporada ante Atlético de Madrid en el clásico de la capital española, Real Madrid ya se encuentra enfocado en su próximo compromiso. Los Merengues se pusieron el traje de gala para disputar el encuentro válido por la segunda fecha de la UEFA Champions League 2025-26 frente a Kairat Almaty, al cual visitarán en Kazajistán este martes desde las 10:45 (CDMX) tras haber realizado un largo y extenuante viaje.

El equipo de Xabi Alonso afrontó una travesía inédita en su historia por esta competencia. Sin ir más lejos, recorrió 6,400 kilómetros para llegar hasta el Ortalyq Stadion, recinto que se encuentra a tan solo 200 kilómetros de la frontera con China. Para dimensionar esta distancia, cabe destacar que entre Madrid y Nueva York hay entre 5,800 y 6,000 kilómetros.

Según consignó AFP, Real Madrid voló durante 10 horas para pisar la ciudad más grande y poblada de Kazajistán, la cual posee una población aproximada de dos millones de personas. El encuentro, además, contará con un grado extra de dificultad para los máximos campeones de la Champions (15 títulos), quienes jugarán a 850 metros de altura sobre el nivel del mar.

Real Madrid ya se entrenó en Kazajistán tras viajar por alrededor de diez horas. (Real Madrid oficial)

Algunos aficionados merengues se animaron a realizar la travesía para alentar a la escuadra capitalina. Uno de ellos fue Joaquín Botella, quien declaró: “Honestamente no he visto jugar al equipo kazajo, pero seguro que será un partido duro. Espero que gane el Madrid”. En tanto, Yolanda Castellanos, una auxiliar de vuelo, señaló: “Probablemente ellos (Kairat) tratarán de dar lo mejor que tienen en el partido. Es el partido de sus vidas”.

La diferencia abismal entre el valor de las plantillas de Real Madrid y Kairat Almaty

Más allá del desgaste que pudo haber implicado este viaje, Real Madrid es el gran candidato para hacerse con la victoria en este juego. Mucho tiene que ver la abismal diferencia entre ambas plantillas: se trata de la nómina más cara contra la más barata de la competencia.

De acuerdo al sitio Transfermarkt, la escuadra ibérica registra un valor de 1,400 millones de euros en la suma de la cotización de mercado de todos sus futbolistas. La de Kairat Almaty, en tanto, es de tan solo 12,73 millones, apenas poco más del doble del jugador más barato de Real Madrid (David Alaba, seis millones de euros).

La plantilla de Real Madrid vale 1,400 millones de euros, mientras que la de Kairat Almaty está cotizada en 12,73 millones según Transfermarkt. (Getty Images)

Esta diferencia, a la que se le suma la historia de ambas instituciones y el aspecto deportivo, llevó al medio deportivo The Athletic a definir al partido como “posiblemente el duelo más desigualado de la historia de la competición”.

¿Cómo llegan Real Madrid y Kairat Almaty al juego por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26?

Real Madrid afrontará el juego por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 tras haber vencido a Olympique Marsella por 2-1 como local con un doblete de Kylian Mbappé de penal. Kairat Almaty, por su parte, perdió 4-1 ante Sporting de Lisboa en la capital portuguesa.

El conjunto español sufrirá cinco bajas confirmadas para el encuentro. Estas serán las de Daniel Carvajal (expulsado ante el Marsella), Trent Alexander-Arnold (lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda), Antonio Rudiger (recto anterior de la pierna izquierda), Ferland Mendy (rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho) y Eder Militao (golpe en el tobillo izquierdo).

