Ousmane Dembélé se coronó con el Balón de Oro 2025. Teniendo un duelo directo con Lamine Yamal por el trofeo, al final el francés terminó en primer lugar, mientras que el español se quedó en el segundo puesto. A todo esto, contaremos cómo es que Perú fue clave en el triunfo del delantero del PSG.

Mientras todos observaban el pasado lunes 22 de septiembre cómo Ousmane Dembélé levantaba el Balón de Oro en el Teatro del Châtelet de París, la decisión estaba tomada mucho antes. Y en este punto Perú fue clave.

Y es que hay que recordar que al final Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro a Lamine Yamal por solo 321 puntos. Quizá siendo una de las brechas más angostas, se reveló cómo voto el periodista peruano elegido.

Siendo Carlos Salinas el escogido, el director del Diario Líbero tuvo un voto que si bien sí tuvo a Ousmane Dembélé como el primero, Lamine Yamal recién fue el cuarto en su lista. Con ello contribuyó a que el ‘Mosquito’ tenga más puntos frente al jugador del Barcelona.

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos puntos hizo Ousmane Dembélé en el Balón de Oro?

Ousmane Dembélé hizo en total 1380 puntos en el Balón de Oro 2025. Hay que recordar que la brecha que le sacó al segundo lugar solo fue de 321 puntos. Así pues, en el segundo puesto quedó Lamine Yamal con 1059 puntos.

Luego el tercero fue Vitinha con 703 puntos, luego cuarto Mohamed Salah con 657 puntos, quinto Raphinha con 620, sexto Hakimi con 484, séptimo Mbappé con 378, octavo Palmer con 211, noveno Donnarumma con 172 y décimo Nuno Mendes con 171 puntos.

Votación de periodistas en el Balón de Oro 2025. (Foto: Balón de Oro)

¿Cuántos años tiene Ousmane Dembélé?

Ousmane Dembélé tiene 28 años pues nació el 15 de mayo de 1997. Actualmente juega en el PSG con contrato hasta junio del 2028. Vale 90 millones de euros según Transfermarkt.

¿Cuánto gana Ousmane Dembélé?

Ousmane Dembélé gana 1,5 millones de euros mensuales en el PSG, según información oficial de Salary Sport. Entonces, bajo ese monto, el extremo se lleva 18 millones de euros por temporada.

PSG le dedicó una publicación a Dembélé tras ganar el Balón de Oro. (Foto: PSG)

