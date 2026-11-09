La Selección Peruana fue protagonista en una entrevista con Cesc Fábregas. El entrenador del FC Como, habló de una estrella juvenil nacional.

El crecimiento de las promesas nacionales sigue sumando voces de peso en el fútbol de máxima exigencia. Cesc Fàbregas, actual director técnico del FC Como de Italia, llenó de elogios a una de las apariciones juveniles más llamativas de la Selección Peruana. Las declaraciones se dieron durante la última rueda de prensa del estratega español ante los micrófonos de Radio Ovación, dejando en claro el enorme potencial que observa en Francesco Andrealli.

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El inicio de una relación cercana en el Como

Fàbregas se refirió en términos muy afectuosos sobre el proceso formativo y la cercanía que mantiene con la joya nacional dentro del club italiano. El técnico campeón del mundo confesó que la relación con el juvenil Francesco Andrealli, va más allá de lo estrictamente profesional, comparándolo directamente con un vínculo familiar.

Cesc Fàbregas destacando el talento del peruano. (Foto: X).

“Es como mi hijo… Cuando tomé los juveniles hace tres años, no me dejaron hacer ningún fichaje; entonces, me dieron un equipo y dije: ‘Vale, trabajo con eso, no experimento’”, recordó el estratega sobre sus primeros pasos al mando de las divisiones menores en la escuadra lombarda.

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El partido clave que cambió todo para Andrealli

El DT relató cómo descubrió al jugador en un contexto adverso durante un exigente encuentro de la categoría sub 17. A pesar de un resultado adverso para su equipo, el talento del peruano logró captar inmediatamente la atención del comando técnico principal.

“Vino a trabajar y fue con la sub 17 en ese momento y jugamos un partido contra Inter de Milán de Chivu. Nos ganaron 5-2, pero jugó 10-15 minutos y me gustó mucho. Después de eso le dije a su entrenador si podía venir con nosotros”, detalló con entusiasmo Fàbregas.

Evolución constante en el fútbol europeo

El exfutbolista de la selección española valoró profundamente el progreso físico y táctico que ha sostenido el talentoso futbolista dentro de la estructura europea. La disciplina y la capacidad de adaptación han sido factores determinantes para ganarse un lugar de respeto en Italia.

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“Ha crecido mucho realmente. Fue definitivamente el único jugador que he podido tomar a pesar de que era de nuestras inferiores en el buen sentido”, destacó el estratega europeo sobre la singularidad del proceso evolutivo del deportista.

Proyección respaldada por Mano Menezes

Finalmente, Cesc celebró el llamado que recibió el atacante para integrarse a la dinámica de la Bicolor bajo la dirección técnica de Mano Menezes. El estratega europeo cerró su intervención enviando un mensaje motivador de cara al futuro.

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“Muy feliz por él, merecido (convocatoria). Es solo el inicio”, concluyó el DT, anticipando que la carrera de esta joven promesa apenas comienza a despegar en el radar del balompié sudamericano y mundial.

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