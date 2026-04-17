El golpe sigue doliendo en Real Madrid tras su eliminación de la Champions League a manos del Bayern Múnich. La directiva ya empieza a tomar decisiones fuertes pensando en la próxima temporada, y todo apunta a una reestructuración importante del plantel.

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Uno de los casos más llamativos es el de David Alaba. Su contrato vence a mediados de año y, hasta ahora, no ha existido ningún acercamiento para renovar, lo que deja su salida prácticamente encaminada.

Otro nombre es el de Dani Ceballos. El mediocampista no ha logrado consolidarse y, según el panorama actual, busca salir del club. Desde la dirigencia no habría intención de retenerlo, facilitando así una salida que parece conveniente para ambas partes.

También aparecen en la lista los canteranos Raúl Asencio del Rosario y Gonzalo García Torres. El club vería con buenos ojos hacer caja con la venta de ambos canteranos puesto que ahora mismo no tienen espacio en la planilla.

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Real Madrid alista la salida de cuatro jugadores. (Foto: Getty Images)

Álvaro Arbeloa también dejará el Real Madrid

Desde la interna también se conoció que el técnico Álvaro Arbeloa no continuará en el Real Madrid para la próxima temporada. Las eliminaciones de la Copa del Rey y de la Champions League, más el fracaso en LaLiga, aceleraron la salida del estratega.

Así, el Real Madrid empieza a moverse tras un golpe duro en Europa. La eliminación no solo dejó secuelas deportivas, sino que también activó decisiones estructurales que marcarán el rumbo del club en el corto plazo.

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Álvaro Arbeloa no seguirá en el Real Madrid al término de la temporada. (Foto: Getty Images)

¿Quién será el nuevo técnico del Real Madrid?

El Real Madrid busca técnico tras la salida del entrenador Álvaro Arbeloa. Ante esto, el cuadro blanco buscará un entrenador que podría ser uno de estos: Jurgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino y Lionel Scaloni.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

Tras la eliminación de la Champions League, Real Madrid vuelve a jugar este martes 21 de abril desde las 2:30 PM ante Alavés en el Santiago Bernabéu y por la fecha 33 de LaLiga.

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Datos claves

El técnico Álvaro Arbeloa dejará el Real Madrid tras ser eliminado de la Champions League.

El contrato de David Alaba vence a mitad de año sin ofertas de renovación actuales.

El club planea vender a los canteranos Raúl Asencio y Gonzalo García esta temporada.