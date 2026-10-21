Betis vs. Feyenoord: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 3 de la Champions League

Betis recibe a Feyenoord este miércoles 21 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Betis llega con el envión de un arranque europeo casi perfecto y la chance de meterse entre los puestos de privilegio de la fase de liga. Enfrente aparece un Feyenoord que mejoró en su último compromiso pero todavía necesita despegar en la tabla general.
Los seis puntos del Betis en dos fechas lo ubican entre los equipos que pueden soñar con el pasaje directo a octavos, algo nada despreciable en el formato actual de la Champions. Para el Feyenoord, en cambio, el partido es casi una final anticipada si quiere no quedar relegado a mitad de tabla para abajo.
La actualidad de ambos equipos
El Betis llega entonado después de ganarle 3-2 al Porto en casa, resultado que confirmó una tendencia: en sus dos presentaciones europeas metió seis goles. Antes de eso había golpeado de visitante ante el Lille con el mismo marcador, 3-2, algo que habla de un equipo que no se guarda nada en ataque aunque también concede bastante atrás.
El Feyenoord viene de un triunfo clave, 3-2 ante el Como 1907 como local, que le permitió reaccionar después de un golpe duro: la caída 5-1 ante el Barcelona en la fecha anterior. Con apenas tres puntos en dos partidos, el equipo neerlandés necesita sumar de visitante para no quedar lejos de la pelea por la clasificación.
El historial entre Betis y Feyenoord
El único antecedente entre ambos es reciente y quedó para el Betis, que se impuso 2-1 en enero de este año. No hay una historia extensa entre los dos clubes, pero ese resultado le da al equipo español un pequeño antecedente psicológico a favor antes de este nuevo cruce.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/01/2026
|Betis vs. Feyenoord
|2-1
|UEFA Europa League
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, CBS Sports Golazo
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Betis y Feyenoord se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN 4 y Disney+ Premium.
- Betis suma 6 puntos tras vencer a Porto y Lille.
- Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.