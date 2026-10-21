Betis vs. Feyenoord: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 3 de la Champions League

Betis y Feyenoord se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Betis recibe a Feyenoord este miércoles 21 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Betis llega con el envión de un arranque europeo casi perfecto y la chance de meterse entre los puestos de privilegio de la fase de liga. Enfrente aparece un Feyenoord que mejoró en su último compromiso pero todavía necesita despegar en la tabla general.

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Los seis puntos del Betis en dos fechas lo ubican entre los equipos que pueden soñar con el pasaje directo a octavos, algo nada despreciable en el formato actual de la Champions. Para el Feyenoord, en cambio, el partido es casi una final anticipada si quiere no quedar relegado a mitad de tabla para abajo.

La actualidad de ambos equipos

El Betis llega entonado después de ganarle 3-2 al Porto en casa, resultado que confirmó una tendencia: en sus dos presentaciones europeas metió seis goles. Antes de eso había golpeado de visitante ante el Lille con el mismo marcador, 3-2, algo que habla de un equipo que no se guarda nada en ataque aunque también concede bastante atrás.

El Feyenoord viene de un triunfo clave, 3-2 ante el Como 1907 como local, que le permitió reaccionar después de un golpe duro: la caída 5-1 ante el Barcelona en la fecha anterior. Con apenas tres puntos en dos partidos, el equipo neerlandés necesita sumar de visitante para no quedar lejos de la pelea por la clasificación.

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El historial entre Betis y Feyenoord

El único antecedente entre ambos es reciente y quedó para el Betis, que se impuso 2-1 en enero de este año. No hay una historia extensa entre los dos clubes, pero ese resultado le da al equipo español un pequeño antecedente psicológico a favor antes de este nuevo cruce.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 29/01/2026 Betis vs. Feyenoord 2-1 UEFA Europa League

Horario del partido

Perú: 14:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

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En síntesis