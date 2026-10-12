Dónde ver EN VIVO Galatasaray vs. Barcelona por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Galatasaray y Barcelona se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Este martes 13 de octubre el Barcelona visita a Galatasaray con el objetivo de recuperar terreno en la segunda jornada de la Champions League y no repetir los sustos del arranque continental.

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Los dos equipos llegan con necesidad de sumar: el conjunto turco busca su primer punto en el torneo y el Barcelona quiere confirmar que la goleada del debut no fue casualidad.

Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium, ESPN 5

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La actualidad de ambos equipos

Galatasaray arrancó la Champions con una derrota dura, cayó 1-3 como visitante ante el Sporting y todavía no sumó puntos en la fase de liga. Con 36 equipos en juego, el margen de error es mínimo y este partido aparece como una oportunidad para empezar a cambiar la imagen.

El Barcelona, en cambio, entró con el pie derecho: goleó 5-1 de local al Feyenoord y se instaló entre los primeros puestos de la tabla general. Llega con la confianza de ese resultado y como favorito declarado para este cruce.

El historial entre Galatasaray y Barcelona

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Barcelona, que ganó 6 de los 10 enfrentamientos disputados, contra apenas 1 triunfo de Galatasaray y 3 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 16 tantos a favor del club catalán contra 7 del turco.

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En los duelos más recientes, de 2022, Galatasaray cayó 1-2 en uno y empató 0-0 en el otro, sin lograr quebrar la superioridad histórica del rival.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/03/2022 Galatasaray vs. Barcelona 1-2 UEFA Europa League 10/03/2022 Barcelona vs. Galatasaray 0-0 UEFA Europa League 13/11/2002 Barcelona vs. Galatasaray 3-1 UEFA Champions League 24/09/2002 Galatasaray vs. Barcelona 0-2 UEFA Champions League 19/03/2002 Galatasaray vs. Barcelona 0-1 UEFA Champions League 05/12/2001 Barcelona vs. Galatasaray 2-2 UEFA Champions League 23/11/1994 Galatasaray vs. Barcelona 2-1 UEFA Champions League 14/09/1994 Barcelona vs. Galatasaray 2-1 UEFA Champions League 30/03/1994 Barcelona vs. Galatasaray 3-0 UEFA Champions League 24/11/1993 Galatasaray vs. Barcelona 0-0 UEFA Champions League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 11:45 hs

Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 11:45 hs

Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 14:00 hs

RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 14:00 hs

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

En síntesis