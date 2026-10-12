Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Dónde ver EN VIVO Galatasaray vs. Barcelona por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Galatasaray y Barcelona se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Galatasaray vs. Barcelona, Champions League
Galatasaray vs. Barcelona, Champions League

Este martes 13 de octubre el Barcelona visita a Galatasaray con el objetivo de recuperar terreno en la segunda jornada de la Champions League y no repetir los sustos del arranque continental.

Los dos equipos llegan con necesidad de sumar: el conjunto turco busca su primer punto en el torneo y el Barcelona quiere confirmar que la goleada del debut no fue casualidad.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Galatasaray arrancó la Champions con una derrota dura, cayó 1-3 como visitante ante el Sporting y todavía no sumó puntos en la fase de liga. Con 36 equipos en juego, el margen de error es mínimo y este partido aparece como una oportunidad para empezar a cambiar la imagen.

El Barcelona, en cambio, entró con el pie derecho: goleó 5-1 de local al Feyenoord y se instaló entre los primeros puestos de la tabla general. Llega con la confianza de ese resultado y como favorito declarado para este cruce.

El historial entre Galatasaray y Barcelona

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Barcelona, que ganó 6 de los 10 enfrentamientos disputados, contra apenas 1 triunfo de Galatasaray y 3 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 16 tantos a favor del club catalán contra 7 del turco.

En los duelos más recientes, de 2022, Galatasaray cayó 1-2 en uno y empató 0-0 en el otro, sin lograr quebrar la superioridad histórica del rival.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/03/2022Galatasaray vs. Barcelona1-2UEFA Europa League
10/03/2022Barcelona vs. Galatasaray0-0UEFA Europa League
13/11/2002Barcelona vs. Galatasaray3-1UEFA Champions League
24/09/2002Galatasaray vs. Barcelona0-2UEFA Champions League
19/03/2002Galatasaray vs. Barcelona0-1UEFA Champions League
05/12/2001Barcelona vs. Galatasaray2-2UEFA Champions League
23/11/1994Galatasaray vs. Barcelona2-1UEFA Champions League
14/09/1994Barcelona vs. Galatasaray2-1UEFA Champions League
30/03/1994Barcelona vs. Galatasaray3-0UEFA Champions League
24/11/1993Galatasaray vs. Barcelona0-0UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 11:45 hs
  • Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 11:45 hs
  • Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 14:00 hs
  • Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 14:00 hs
  • RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 14:00 hs
  • Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 14:00 hs
  • Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 14:00 hs
  • Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 14:00 hs
  • LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs
  • Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs
  • Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
  • Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
  • Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
  • Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
  • Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
  • Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Galatasaray y Barcelona se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN 5.
  • Galatasaray suma 0 puntos en el torneo.
  • Barcelona suma 3 puntos tras vencer a Feyenoord.
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones