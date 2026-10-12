Dónde ver EN VIVO Galatasaray vs. Barcelona por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Este martes 13 de octubre el Barcelona visita a Galatasaray con el objetivo de recuperar terreno en la segunda jornada de la Champions League y no repetir los sustos del arranque continental.
Los dos equipos llegan con necesidad de sumar: el conjunto turco busca su primer punto en el torneo y el Barcelona quiere confirmar que la goleada del debut no fue casualidad.
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
La actualidad de ambos equipos
Galatasaray arrancó la Champions con una derrota dura, cayó 1-3 como visitante ante el Sporting y todavía no sumó puntos en la fase de liga. Con 36 equipos en juego, el margen de error es mínimo y este partido aparece como una oportunidad para empezar a cambiar la imagen.
El Barcelona, en cambio, entró con el pie derecho: goleó 5-1 de local al Feyenoord y se instaló entre los primeros puestos de la tabla general. Llega con la confianza de ese resultado y como favorito declarado para este cruce.
El historial entre Galatasaray y Barcelona
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Barcelona, que ganó 6 de los 10 enfrentamientos disputados, contra apenas 1 triunfo de Galatasaray y 3 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 16 tantos a favor del club catalán contra 7 del turco.
En los duelos más recientes, de 2022, Galatasaray cayó 1-2 en uno y empató 0-0 en el otro, sin lograr quebrar la superioridad histórica del rival.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/03/2022
|Galatasaray vs. Barcelona
|1-2
|UEFA Europa League
|10/03/2022
|Barcelona vs. Galatasaray
|0-0
|UEFA Europa League
|13/11/2002
|Barcelona vs. Galatasaray
|3-1
|UEFA Champions League
|24/09/2002
|Galatasaray vs. Barcelona
|0-2
|UEFA Champions League
|19/03/2002
|Galatasaray vs. Barcelona
|0-1
|UEFA Champions League
|05/12/2001
|Barcelona vs. Galatasaray
|2-2
|UEFA Champions League
|23/11/1994
|Galatasaray vs. Barcelona
|2-1
|UEFA Champions League
|14/09/1994
|Barcelona vs. Galatasaray
|2-1
|UEFA Champions League
|30/03/1994
|Barcelona vs. Galatasaray
|3-0
|UEFA Champions League
|24/11/1993
|Galatasaray vs. Barcelona
|0-0
|UEFA Champions League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 11:45 hs
- Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 11:45 hs
- Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Galatasaray y Barcelona se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN 5.
- Galatasaray suma 0 puntos en el torneo.
- Barcelona suma 3 puntos tras vencer a Feyenoord.