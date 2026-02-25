Mira el resumen completo del partidazo entre Atlético Nacional vs. Santa Fe por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026

En un partidazo pendiente por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026, Santa Fe recibió a Atlético Nacional en el Campín. Sabiendo que el resultado del cotejo movería la tabla de posiciones, los locales salieron con todo, pero la visita despertó en el segundo tiempo y se quedó con el resultado a su favor.

Si bien Atlético Nacional dominó los primeros minutos del primer tiempo, Santa Fe supo sacarle más resultados a un error de los ‘Verdolagas’ en defensa y Omar Fernández Frasica marcó el primero del partido a los 9 minutos del encuentro.

Tras ello Santa Fe contó con muchas más ocasiones de gol por parte de Hugo Rodallega y del mismo Omar Fernández Frasica, pero no logró estirar la ventaja, situación que pagaría muy caro en el segundo tiempo.

Todo cambió tras el ingreso de Edwin Cardona en Atlético Nacional. El visitante se volvió más preciso en los pases y aprovechó mejor los espacios. Producto de ello, Alfredo Morelos anotó el primer tanto del partido de penal a los 63′. Luego, a los 70′, aprovechó un pase en profundidad para convertir su doblete y voltear el partido.

De esta forma Atlético Nacional hizo un esfuerzo final sobre los instantes de cierre del partido, se llevó el resultado, los tres puntos y se quedó con el segundo puesto de la tabla con 15 puntos, solo a dos del líder Internacional de Bogotá.

