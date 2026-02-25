Mira el resumen completo del partidazo entre Atlético Nacional vs. Santa Fe por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026

En un partidazo pendiente por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026, Santa Fe recibió a Atlético Nacional en el Campín. Sabiendo que el resultado del cotejo movería la tabla de posiciones, los locales salieron con todo, pero la visita despertó en el segundo tiempo y se quedó con el resultado a su favor.
Si bien Atlético Nacional dominó los primeros minutos del primer tiempo, Santa Fe supo sacarle más resultados a un error de los ‘Verdolagas’ en defensa y Omar Fernández Frasica marcó el primero del partido a los 9 minutos del encuentro.
Tweet placeholder
Tras ello Santa Fe contó con muchas más ocasiones de gol por parte de Hugo Rodallega y del mismo Omar Fernández Frasica, pero no logró estirar la ventaja, situación que pagaría muy caro en el segundo tiempo.
Todo cambió tras el ingreso de Edwin Cardona en Atlético Nacional. El visitante se volvió más preciso en los pases y aprovechó mejor los espacios. Producto de ello, Alfredo Morelos anotó el primer tanto del partido de penal a los 63′. Luego, a los 70′, aprovechó un pase en profundidad para convertir su doblete y voltear el partido.
Tweet placeholder
De esta forma Atlético Nacional hizo un esfuerzo final sobre los instantes de cierre del partido, se llevó el resultado, los tres puntos y se quedó con el segundo puesto de la tabla con 15 puntos, solo a dos del líder Internacional de Bogotá.
Al final Atlético Nacional venció a Santa Fe gracias al doblete de Alfredo Morelos y con esta imagen del goleador cerramos la transmisión del partido.
¡FINAL DEL PARTIDO!
Ganó Atlético Nacional en el campo de Santa Fe por 2-1, en cotejo válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026.
93' ¡CASI GOL DE ATLÉTICO NACIONAL!
Santa Fe otra vez se complicó en salida, Atlético Nacional buscó aprovechar, pero no logró definir.
Tweet placeholder
90' ¡TIEMPO CUMPLIDO!
Se completó el tiempo regular, se jugarán 8 minutos más, pero acá la repetición del gol anulado a Frasica.
Tweet placeholder
86' ¡GOOOOL ANULADO PARA SANTA FE!
Frasica marcó de cabeza el empate 2-2 entre Santa Fe y Atlético Nacional, pero la jugada había sido anulada por una falta en ataque de Hugo Rodallega.
Publicidad
Publicidad
83' ¡CASI LLEGA EL TERCERO DE ATLÉTICO NACIONAL!
Atlético Nacional buscaba el tercero del partido, pero el balón se fue cerca del palo. Seguimos 2-1 a favor del 'Verde' en el Campín ante Santa Fe.
79' ¡CAMBIO DE PORTERO EN SANTA FE!
El portero Andrés Mosquera Marmolejo no puede más y en su reemplazo ingresa el guardameta Weimar Asprilla Mena.
75' ¡MIRA OTRA VEZ EL GOLAZO DE MORELOS!
Un soberbio pase para una increíble definición de Morelos para darle el triunfo momentáneo a Atlético Nacional por 2-1 a Santa Fe en el Campín.
Tweet placeholder
70' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE ATLÉTICO NACIONAL!
Alfredo Morelos anotó su doblete tras un gran pase en profundidad y le da vuelta al marcador pues ahora gana Atlético Nacional 2-1 a Santa Fe en el Campín.
68' ¡CASI AUTOGOL DE SANTA FE!
El portero Andrés Mosquera Marmolejo estuv0 atento para salvar su arco del que era un seguro autogol.
Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
65' ¡ASÍ FUE EL GOL DE MORELOS!
Con este potente disparo, Alfredo Morelos marcó el empate en el Campín.
Tweet placeholder
62' ¡GOOOOOOOOOOOL DE ATLÉTICO NACIONAL!
Alfredo Morelos se paró frente al balón y remató un potente disparo para anotar para Atlético Nacional y poner el empate 1-1 ante Santa Fe en el Campín.
61' ¡PENAL A FAVOR DE ATLÉTICO NACIONAL!
El árbitro cobró penal para Atlético Nacional tras un leve contacto entre Casco y Diego Alejandro Torres.
56' ¡NACIONAL PONE TODO!
Entró Edwin Cardona y Marlos Moreno y salieron Nico Rodríguez y Juan Manuel Rengifo.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Rueda la pelota y ya comenzó el complemento entre Santa Fe vs. Atlético Nacional en el Campín.
Publicidad
Publicidad
¡ENTRETIEMPO!
Además del gol, mostramos el momento más tenso del partido, este cruce entre Hugo Rodallega y David Ospina.
Tweet placeholder
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Pitazo que marca la culminación de la mitad inicial y nos quedamos con el rostro de Omar Fernández Frasica, que gracias a él Santa Fe gana 1-0 a Atlético Nacional en el Campín y por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026.
40' ¡RODALLEGA PISÓ A OSPINA!
Luego de un desastre en la defensa de Atlético Nacional, David Ospina tuvo que abandonar su arco para cortar un ataque de Hugo Rodallega y, en esa carrera por el balón, el delantero de Santa Fe pisó al portero visitante. Punto aparte, qué mal defiende el 'Verde', varios errores en salida e imprecisión en los pases.
33' ¡NACIONAL INTENTA REACCIONAR!
Atlético Nacional logró superar sus problemas en defensa y, al menos por ahora, va en la búsqueda del empate. Por ahora ataca Atlético Nacional.
21' ¡RODALLEGA QUIERE SU GOL!
Hugo Rodallega está con la mecha encendida y quiere sí o sí marcar ante Atlético Nacional. Por eso trató con este remate desde fuera del área que complicó a David Ospina.
Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
18' ¡RODALLEGA BUSCA SU GOL!
Hugo Rodallega se elevó para conectar un cabezazo, pero no pudo llegar, aunque la acción fue clara. Ahora mismo, Santa Fe es mucho más y lo demuestra con su poder ofensivo. Por su lado Atlético Nacional se desinfló tras el gol de los locales y no reacciona.
13' ¡UN GOLAZO PARA VERLO OTRA VEZ!
En la repetición del gol queda claro que Omar Fernández tiene una capacidad distinta y su tanto, si bien Santa Fe no lo merecía, sí demuestra su efectividad.
Tweet placeholder
9' ¡GOOOOOL DE SANTA FE!
Santa Fe aprovechó un error en salida de Atlético Nacional, realizó un buen contraataque y Omar Fernández logró vencer al portero David Ospina, en una floja salida.
3' ¡DOMINA ATLÉTICO NACIONAL!
Si bien son los primeros instantes del cotejo, ya se nota la clara idea de Atlético Nacional, atacar, tener el balón y hacer que Santa Fe se repliegue. En los instantes iniciales, la visita es más.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO EN EL CAMPÍN!
Ya rueda el balón en el Campín tras el pitazo inicial y comenzó el duelo entre Santa Fe vs. Atlético Nacional, a disfrutarlo.
Publicidad
Publicidad
¡HIMNO NACIONAL DE COLOMBIA!
Suena el Himno Nacional de Colombia y en instantes empezamos con el partido entre Santa Fe vs. Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026.
¡TODO VA QUEDANDO LISTO!
Ahora sí entramos en la recta final de la previa del partido y repasamos las alineaciones tanto de Santa Fe como de Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026.
¡ASÍ LLEGÓ ATLÉTICO NACIONAL!
En medio de un fuerte cordón de seguridad, así llegó Atlético Nacional al Campín para su partido ante Santa Fe.
Tweet placeholder
¡EL ONCE OFICIAL DE ATLÉTICO NACIONAL!
A través de un video, Atlético Nacional también confirmó su once titular para jugar ante Santa Fe: Ospina; García, Haydar, Román, Casco; Zapata, Campuzano, Rengifo, Rodríguez; Sarmiento, Morelos.
Tweet placeholder
¡ALINEACIÓN TITULAR DE SANTA FE!
Santa Fe confirmó su once titular para el partido ante Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026: Marmolejo; Palacios, Olivera, Scarpetta, Mafla; J. Torres, D. Torres, Velásquez, Fernández; Mosquera y Rodallega.
Publicidad
Publicidad
¡EL PARTIDO DE LA FECHA!
Así anunció el fútbol de colombia el partidazo entre Santa Fe vs. Atlético Nacional, sin duda un encuentro que promete.
¡SANTA FE LLEGÓ AL CAMPÍN!
Los jugadores de Independiente Santa Fe ya están en el Campin y en instantes empezarán con el calentamiento previo al partido de Atlético Nacional.
¡LISTO EL VESTUARIO DEL LOCAL!
Santa Fe subió fotos mostrando que su camerino ya está listo para recibir a sus jugadores.
¡ASÍ LLEGAN!
Hacemos un repaso de cómo les fue a Santa Fe y Atlético Nacional en los últimos cinco partidos que disputaron cada uno por su cuenta.
¡EL MOMENTO DE CADA PLANTEL!
Luego de cuatro fechas de la Liga BetPlay 2026, también tenemos la data de quién es el goleador de cada equipo y cómo están en la parte ofensiva.
Publicidad
Publicidad
¡ÚLTIMOS 5 ENFRENTAMIENTOS!
También tenemos la información de cómo se inclinó la balanza en los últimos 5 partidos que disputaron Santa Fe vs. Atlético Nacional.
¡LAS PROBABILIDADES!
Conociendo el momento que viven tanto Santa Fe como Atlético Nacional, y tomando en cuenta la localía, estás son las probabilidades de triunfo del partido.
¡MUY BUENAS TARDES!
Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Bolavip. Hoy nos congrega el partidazo entre Santa Fe vs. Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026.
Comunicador social especializado en periodismo deportivo, graduado en la U. San Ignacio Loyola de Perú. Tiene más de diez años en el mundo de la información, habiéndose desempeñado en medios como El Comercio de Perú (subeditor web), El Heraldo de México (redactor y consultor SEO) y Norte MKT de Brasil (corresponsal). Apasionado del fútbol, el boxeo, el cine y la Fórmula 1. Hoy en Bolavip cubriendo la actualidad del fútbol peruano e internacional.