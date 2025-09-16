Las alineaciones de Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la UEFA Champions League 2025-26

Real Madrid y Olympique de Marsella debutan en la UEFA Champions League 2025-26. Se enfrentan este martes 16 de setiembre en el Estadio Santiago Bernabéu por la primera jornada de la fase liga. Ambos equipos pondrán lo mejor en sus alineaciones titulares para empezar la competencia con el pie derecho.

Xabi Alonso busca debutar con buen pie en su primer partido como entrenador merengue en la Champions League. Para ello, apostará por sus mejores futbolistas, con la inclusión llamativa del ex River Franco Mastantuono como titular, acompañando en el ataque a Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Olympique de Marsella, por su parte, buscará imponer su juego en el Bernabéu. Roberto de Zerbi guardó varios futbolistas en el último partido de la Ligue 1, aunque logró un gran resultado con el 4-0 ante Lorient. Se perfilan varios cambios con respecto a este partido donde se verán caras conocidas como Pierre-Emerick Aubameyang y Leonardo Balerdi.

Publicidad

Publicidad

ver también A qué hora y qué canal pasa Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la UEFA Champions League 2025-26

Cabe destacar que Real Madrid también viene de una victoria, 2-1 ante Real Sociedad donde jugó con un mix de titulares y habituales suplentes. Para el partido ante Marsella se perfila lo mejor.

Las alineaciones confirmadas de Real Madrid vs. Olympique de Marsella

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Rodrygo Goes. DT: Xabi Alonso.

OLYMPIQUE DE MARSELLA: Gerónimo Rulli; Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Emerson; Pierre-Emile Höjbjerg, Geoffrey Kondogbia; Timothy Weah, Angel Gomes, Mason Greenwood; y Pierre-Emerick Aubameyang. DT: Robert de Zerbi.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido Real Madrid y Olympique de Marsella por la Champions League:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:00 AM .

. China: 03:00 AM.

¿Qué canal pasa Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League?

Real Madrid vs. Olympique de Marsella se disputa este martes 16 de setiembre en el Santiago Bernabéu por la primera jornada de la UEFA Champions League. El partido se puede ver en vivo por ESPN (ESPN Colombia para ciertos países) en Sudamérica y Centroamérica. También se puede disfrutar en ambas partes del continente por Disney+ Premium.

Publicidad

Publicidad

Recordá que hasta el 27 de setiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región.

En México, este encuentro se podrá disfrutar por TNT Sports por TV y por las plataformas Max, TNT Go y Amazon Prime Video. En Estados Unidos, por su parte, se podrá ver por DAZN USA, Paramount+, Amazon Prime Video y SiriusXM FC. Y en España, la transmisión corre por cuenta de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.