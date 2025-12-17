Qué canal transmite Talavera vs. Real Madrid por los 16avos de final de la Copa del Rey 2025-26

Real Madrid debuta en la Copa del Rey 2025-26. Por los dieciseisavos de final, como visitante, enfrenta al CF Talavera de la Reina de la Tercera División del fútbol español. Se trata de una serie a partido único en donde está en juego un lugar en los octavos de final.

Real Madrid, al igual que los otros participantes de la Supercopa de España (FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club), debutan en la Copa del Rey en esta ronda. Su rival será un equipo del Grupo 1 de la Primera Federación, que ya eliminó al Rayo Majadahonda y al Málaga CF.

Los ‘Merengues’ llegan aún con algunos rumores de posible salida para Xabi Alonso, aunque los logró desactivar con su última victoria ante Deportivo Alavés por 2-1, pese a perder antes 2-1 ante Manchester City por UEFA Champions League.

¿A qué hora juegan Talavera vs. Real Madrid por la Copa del Rey?

Talavera vs. Real Madrid, por los 16avos de final de la Copa del Rey 2025-26, se juega este miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas local. Estos son los horarios en toda América:

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas.

Bolivia y Venezuela: 16:00 horas.

Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

Costa Rica, Honduras, México y Nicaragua: 14:00 horas.

Estados Unidos (PT): 12:00 horas.

¿Dónde ver en vivo Talavera vs. Real Madrid por la Copa del Rey?

Talavera vs. Real Madrid no tiene transmisión en vivo en todos los países de América. De todas maneras, a continuación, puedes ver por país en dónde pasan el partido.

Argentina y Uruguay: Flow .

. Brasil: Disney+ Premium .

. Colombia: Win Sports , Win Play y Deportes RCN En Vivo .

, y . Ecuador: Canal del Fútbol .

. Perú: América TV y América TV GO .

. Estados Unidos: ESPN Select , ESPN App y fuboTV .

, y . Venezuela: Meridiano Televisión

España: Movistar+, TVE La 1, RTVE Play y fuboTV España.

Alineaciones confirmadas de CF Talavera vs. Real Madrid

TALAVERA: Jaime González; David Cuenca, Álvaro López, Sergi Molina, Aleix Roig; Pedro Capó, Isaiah Navarro; Arturo Molina, Sergio Montero, Marcos Moreno; y Gonzalo Di Renzo. DT: Alejandro Sandroni.

REAL MADRID: Andriy Lunin; David Jiménez, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Franco Mastantuono, Dani Ceballos, Arda Güler; Kylian Mbappé, Endrick y Gonzalo García. DT: Xabi Alonso.

