Por qué no juegan Fede Valverde ni Jude Bellingham hoy para Real Madrid ante Kairat Almaty

Fede Valverde y Jude Bellingham son las principales bajas del Real Madrid para visitar este martes 30 de setiembre al Kairat Almaty de Kazajistán. Se trata del partido de la segunda fecha de la UEFA Champions League 2025-26. La decisión apunta a Xabi Alonso, entrenador del conjunto merengue.

Real Madrid debutó en esta Champions League con un triunfo ante Olympique de Marsella y, ahora, tiene una visita inédita al Estadio Central de Almaty. Un viaje de más de 8.000 kilómetros entre España y Kazajistán para este duelo en donde Xabi Alonso mete cambios.

¿Por qué no juegan Fede Valverde ni Jude Bellingham en Kairat Almaty vs. Real Madrid?

Federico Valverde y Jude Bellingham son bajas en Kairat Almaty vs. Real Madrid por UEFA Champions League por decisión táctica de Xabi Alonso. La idea es probar otras variantes en el mediocampo y el ataque, luego de que ambos jugadores no tuvieron buenas actuaciones en el clásico ante Atlético de Madrid.

Alonso optó por los ingresos de Dani Ceballos y Franco Mastantuono en el once titular para este duelo europeo. El ex Betis va en lugar de Valverde en el mediocampo, mientras que el ex River se va al extremo derecho cuando Bellingham jugó como mediapunta.

La alineación de Real Madrid para enfrentar a Kairat Almaty

Xabi Alonso, con estas ausencias, decidió el siguiente once titular para Real Madrid en Kazajistán: Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Dean Huijsen, David Alaba, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.