Por qué no juegan Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Antonio Rüdiger en Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League 2025-26

Real Madrid enfrenta este martes 16 de setiembre al Olympique de Marsella por la primera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. Para este partido, Xabi Alonso confirmó una alineación titular sin algunas figuras importantes como Vínicius Júnior, Jude Bellingham y Antonio Rüdiger.

El objetivo de Real Madrid es mejorar su imagen con respecto a la última Champions League, donde quedó eliminado en cuartos de final, en una pobre actuación ante Arsenal. Para este duelo, el primero con Xabi Alonso en el banco de suplentes en esta competencia, hay novedades importantes en el once titular.

¿Por qué no juegan Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Antonio Rüdiger en Real Madrid vs. Olympique de Marsella?

Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Antonio Rüdiger son dos de los nombres más importantes del Real Madrid que no forman parte de la alineación titular ante Olympique de Marsella por la UEFA Champions League. La decisión tiene que ver con las condiciones físicas de ambos futbolistas.

Rüdiger padece una “lesión en el recto anterior de su pierna izquierda”, sufrida durante la ventana internacional FIFA con la Selección Alemana. Su dolencia fue confirmada por el Real Madrid, aunque no reportaron tiempo de recuperación. Se estima que se perderá entre 4 y 6 semanas, aunque si hubiese cirugía, se podría perder los próximos 3 meses.

Por su parte, Jude Bellingham ocupa un lugar en el banco de suplentes ante Marsella, su primera aparición de la temporada luego de su operación de hombro izquierdo tras el Mundial de Clubes. Debido a que lo quieren llevar de a poco, verá minutos, seguramente, en el segundo tiempo.

En tanto, Vinícius Júnior también va al banco de suplentes, la decisión más sorpresiva de Xabi Alonso ante Marsella. Su lugar será ocupado por Rodrygo Goes y el motivo sería una decisión meramente táctica de parte del entrenador ‘merengue’.

La alineación titular de Real Madrid ante Olympique de Marsella

Xabi Alonso ya tiene definido el once titular del Real Madrid. Sale al Bernabéu con Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Rodrygo Goes.

La alineación del Real Madrid ante Olympique de Marsella (X @realmadrid).

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido Real Madrid y Olympique de Marsella por la Champions League:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:00 AM .

. China: 03:00 AM.

¿Qué canal pasa Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League?

Real Madrid vs. Olympique de Marsella se disputa este martes 16 de setiembre en el Santiago Bernabéu por la primera jornada de la UEFA Champions League. El partido se puede ver en vivo por ESPN (ESPN Colombia para ciertos países) en Sudamérica y Centroamérica. También se puede disfrutar en ambas partes del continente por Disney+ Premium.

En México, este encuentro se podrá disfrutar por TNT Sports por TV y por las plataformas Max, TNT Go y Amazon Prime Video. En Estados Unidos, por su parte, se podrá ver por DAZN USA, Paramount+, Amazon Prime Video y SiriusXM FC. Y en España, la transmisión corre por cuenta de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.