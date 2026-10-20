Porto vs. PSV en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Porto y PSV se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Estadio do Dragao, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Porto recibe a PSV este martes 20 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio do Dragao. Los dos llegan con la necesidad urgente de sumar su primera victoria en esta Champions. Un nuevo tropiezo podría complicar en serio las cuentas de cualquiera de los dos antes de la mitad del torneo.

Publicidad

Se juegan algo más que los tres puntos de la fecha 3: quedarse sin margen tan temprano en la fase de liga empieza a pesar en las chances de meterse entre los puestos de clasificación directa.

La actualidad de ambos equipos

El Porto llega golpeado. Perdió sus dos presentaciones, la última de visitante 2-3 ante el Betis después de haber caído 0-2 en casa frente al Man City, y hoy aparece 30° entre los 36 equipos de la fase de liga, sin puntos. Necesita un triunfo para no quedar descolgado del grupo que pelea arriba.

El PSV tampoco encontró su mejor versión: cayó 0-1 como visitante ante el RB Leipzig en su último compromiso y antes había igualado 1-1 de local con el Shakhtar Donetsk. Con un punto en dos fechas está 26°, una posición algo mejor que la de su rival de turno, pero con la misma urgencia de empezar a ganar.

Publicidad

El historial entre Porto y PSV

El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron apenas tres veces, con una victoria para cada lado y un empate. En el balance de goles el PSV saca ventaja, con 5 convertidos contra 3 del Porto. El antecedente más reciente, ya de 2016, terminó con un claro 3-0 del PSV como local.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/07/2016 PSV vs. Porto 3-0 Club Friendlies 07/04/1993 PSV vs. Porto 0-1 UEFA Champions League 25/11/1992 Porto vs. PSV 2-2 UEFA Champions League

Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 11:45 hs

Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 11:45 hs

Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 14:00 hs

PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Publicidad

En síntesis