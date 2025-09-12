Es tendencia:
¿Dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Hamburgo por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-26?

'Bávaros' y 'Dinosaurios' se enfrentan este fin de semana en el Allianz Arena en una nueva jornada de la Bundesliga de Alemania.

Por Renato Pérez

Bayern Múnich vs. Hamburgo.
Bayern Múnich vs. Hamburgo.

Bayern Múnich enfrenta a Hamburgo en el marco de la fecha 3 de la Bundesliga de Alemania. El Allianz Arena será testigo de uno de los encuentros más importantes del fin de semana a nivel europeo y en la previa se estima que los dirigidos técnicamente por Vincent Kompany tengan el enorme favoritismo de quedarse con la victoria, mientras que la visita buscará dar la sorpresa.

Fuente: Bayern Múnich

En cuanto a cómo llegan los equipos a este encuentro, Bayern Múnich derrotó 6-0 a RB Leipzig jugando en condición de local y luego venció 2-3 a Augsburgo en el WWK Arena. Con 6 puntos en la tabla de posiciones, el equipo bávaro es uno de los líderes de la competencia y ahora pretende seguir por el camino de las victorias en este inicio de la temporada 2025-26.

Hablando de Hamburgo, el equipo comandado por Merlin Polzin viene de igualar 0-0 frente a Borussia Mönchengladbach y caer 0-2 ante St. Pauli jugando en condición de local. Hasta ahora no han podido conseguir triunfos en el arranque de la Bundesliga de Alemania, por lo que el próximo duelo en el Allianz Arena representa ser un tremendo reto para dar un golpe sobre la mesa.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Hamburgo por la fecha 3 de la Bundesliga?

El partido entre Bayern Múnich vs. Hamburgo está programado para el próximo sábado 13 de septiembre y se disputará en el Allianz Arena. A continuación, conoce a detalle los horarios alrededor del mundo para disfrutar uno de los cotejos más importantes del fin de semana.

  • 11:30 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 18:30 | España
  • 13:30 | Argentina y Chile
  • 12:30 | USA – Tiempo del Este
  • 10:30 | México
¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Hamburgo por la fecha 3 de la Bundesliga?

  • España | DAZN
  • Sudamérica | Disney+ Premium
  • México | Sky Sports
  • Estados Unidos | ESPN+ Plus

Posibles alineaciones del Bayern Múnich vs. Hamburgo por la fecha 3 de la Bundesliga

Bayern Múnich: Neuer; Stanišić, Tah, Upamecano, Laimer; Goreztka, Kimmich, Díaz, Gnabry, Olise y Kane. DT: Vincent Kompany

Hamburgo: Heuer; Torunarigha, Eifadil, Omari; Muheim, Capaldo, Remberg, Mikelbrencis, Viera, Dompé y Königsdörffer. DT: Merlin Polzin

Renato Pérez
