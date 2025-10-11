Bayern Múnich tuvo los ojos en el partido entre Perú vs. Chile y reaccionó al debut de Felipe Chávez. Publicando un extenso artículo en sus redes sociales oficiales, el equipo alemán mencionó que el volante tuvo una “noche especial”.

Ingresando en el minuto 78 del partido en reemplazo de Jairo Concha, Felipe Chávez se colocó en el mediocampo y se mostró participativo. Si bien tuvo pocas acciones de juego, el Bayern Múnich sí rescató sus primeros minutos con la Selección Peruana.

“Una noche especial para Felipe Chávez. El centrocampista de 18 años debutó con la selección absoluta peruana. En el amistoso contra Chile, Chávez sustituyó a Concha en el minuto 78 y jugó hasta el pitido final”, se puede leer en el artículo del Bayern Múnich sobre el debut de Felipe Chávez.

Si bien el hincha de la Selección Peruana también reaccionó al debut de Felipe Chávez, desde el Bayern Múnich llegaron palabras: “Estamos encantados de que ‘Pippo’ haya alcanzado este primer hito en su carrera a tan temprana edad y lo felicitamos por su debut”, comentó Jochen Sauer, Director de Desarrollo Juvenil y Campus.

Felipe Chávez debutando con la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Qué dijo el Bayern Múnich sobre el debut de Felipe Chávez?

Bayern Múnich se pronunció tras el debut de Felipe Chávez con la Selección Peruana. Colocando un amplio artículo en su página web, el equipo alemán destacó que el volante cumpla con uno de sus sueños a tan corta edad.

Llenándolo de elogios, las palabras del Bayern Múnich fueron cálidas para Felipe Chávez. Además, también bautizó este momento del volante como “una noche especial”, luego de jugar en el Perú vs. Chile.

¿Qué edad tiene Felipe Chávez?

Felipe Chávez tiene 18 años pues nació el 10 de abril del 2007, juega en el FC Bayern Múnich II y cuesta 600 mil euros.

¿Hasta cuándo Felipe Chávez tiene contrato con Bayern Múnich?

Felipe Chávez tiene contrato con Bayern Múnich hasta junio del 2027, según información oficial de Transfermarkt.

