Qué pasa si Barcelona gana, empata o pierde vs. Atlético de Madrid por la Champions League

Escenario límite para FC Barcelona en su visita al Atlético de Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Tras caer 2-0 en la ida, el margen es mínimo y las cuentas son claras.

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Si el FC Barcelona gana por tres o más goles, clasificará directamente a semifinales. Es el único resultado que le permite avanzar sin depender de nadie más, aunque implica una remontada de alto nivel en condición de visitante.

Si FC Barcelona gana por exactamente dos goles al Atlético de Madrid, igualará la serie global y el partido se extenderá a tiempo extra. De mantenerse el empate, todo se definirá en la tanda de penales.

Si empata o pierde, el FC Barcelona quedará eliminado automáticamente de la Champions League, ya que no lograría revertir la desventaja de la ida y el Atlético de Madrid pasaría a semifinales.

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Barcelona se motiva así para el partido ante Atlético de Madrid por la Champions League. (Foto: Barcelona)

¿Quién ganará entre Barcelona vs. Atlético de Madrid?

El reto no es solo matemático, también futbolístico. El equipo no contará con Pau Cubarsí, expulsado en el primer partido, y deberá afrontar el ambiente del Metropolitano, uno de los escenarios más exigentes de Europa.

Así, el FC Barcelona está contra las cuerdas: necesita una noche perfecta para seguir con vida. Porque en Champions, cuando fallas en la ida, la vuelta no perdona.

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Lamine Yamal entrenando para el partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Foto: Barcelona)

¿En qué canal ver Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Champions League?

El partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid se podrá ver gratis, en vivo y en directo por la señal oficial de ESPN y también se podrá ver online en tu celular y por internet en la aplicación oficial de Disney+.

Alineaciones del Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Champions League

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric, Martín, Cancelo; Fermín, De Jong, Pedri; Yamal, Ferran, Gavi.

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Atlético de Madrid: Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke, Giuliano, Lookman; Julián Álvarez, Griezmann.

Datos claves

El FC Barcelona necesita ganar por tres o más goles para clasificar directamente.

Una victoria por exactamente dos goles forzará el tiempo extra o los penales.

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