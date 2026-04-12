¿Por qué Lamine Yamal se inspira en LeBron James pensando en la remontada ante Atlético de Madrid?

FC Barcelona se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de la presente temporada 2025-26. En el marco del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, los blaugranas visitarán a Atlético de Madrid con el objetivo de remontar un complicado un 2-0 en contra, así que desde ahora mismo se pude conocer cómo viene siendo la inspiración de Lamine Yamal.

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La estrella de FC Barcelona, quien por cierto no mostró su mejor versión en el partido de ida disputado en el Camp Nou, realizó un llamativo cambio en sus redes sociales que tiene que ver explícitamente con la enorme figura de LeBron James. El reconocido jugador de baloncesto ahora es la imagen de perfil de un Lamine Yamal que encontró una muy buena razón para darse ánimos.

Resulta que el día de hoy, Lamine Yamal quiso motivarse al poner de foto de perfil a LeBron James con la Copa de Campeón de 2016. La razón tiene que ver con que el estadounidense, en dicha edición junto a Cleveland Cavaliers, estuvo perdiendo las finales de la NBA por 3-1 y posteriormente lograrían una remontada histórica de 4-3 en el resultado global que los haría campeonar.

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Fuente: Instagram.

Haciendo un paralelo con el próximo objetivo de FC Barcelona, no hay duda de que el crack español manda un mensaje de que realmente sí confía en darle vuelta al resultado que llevan ante Atlético Madrid por los cuartos de final de la Champions League. Al saber que no es imposible, Lamine Yamal se arropa en LeBron James para inspirarse a brillar en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Fuente: FC Barcelona.

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¿Cómo llega FC Barcelona a la Champions League y cuándo será el duelo ante Atlético de Madrid?

FC Barcelona llega muy entonado al decisivo duelo frente a Atlético de Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. En el marco de La Liga, los liderados técnicamente por Hansi Flick vencieron 4-1 a Espanyol en el clásico catalán y sacaron una diferencia de 9 puntos con Real Madrid en la lucha constante por el título español, así que la motivación está a flor de piel.

Respecto al encuentro ante el popular ‘Atleti’, debemos enfatizar en que está programado para el próximo martes 14 de abril a las 14:00 horas y se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. La ventaja es de 2-0 a favor de los colchoneros, así que en el caso de un empate en el resultado global se darán dos tiempos suplementarios que de mantenerse derivarán en tanda de penales para conocer a uno de los clasificados a semifinales de la Champions League.

DATOS CLAVES

El delantero Lamine Yamal usó una imagen de LeBron James como motivación para buscar la remontada.

usó una imagen de como motivación para buscar la remontada. FC Barcelona enfrentará al Atlético de Madrid el martes 14 de abril en el Estadio Metropolitano.

enfrentará al el martes en el Estadio Metropolitano. El equipo de Hansi Flick debe revertir un marcador de 2-0 tras perder la ida.