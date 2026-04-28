Así quedó Sporting Cristal en el Grupo F de la Copa Libertadores tras ganar a Junior

Sporting Cristal venció a Junior de Barranquilla por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores. Con los goles de Santiago González en el primer tiempo y Catriel Cabellos en el segundo, el cuadro del técnico Zé Ricardo se quedó con los tres puntos y tomó la cima de su serie.

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Y es que tras tres partidos jugados, Sporting Cristal es líder con seis puntos, luego sigue Palmeiras con 4, tercero Cerro Porteño con 3 y último Junior con 1. Aunque hay que mencionar que todavía falta el partido entre Palmeiras vs. Cerro Porteño en Paraguay.

Tabla del Grupo F de la Copa Libertadores

El escenario para Sporting Cristal no puede ser más expectante en la Copa Libertadores puesto que, luego de tres fechas, ha conseguido sus dos triunfos de local y queda en la cima del Grupo G con seis puntos.

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De todas formas tiene que esperar el partido entre Cerro Porteño y Palmeiras, que jugarán este miércoles 29 de abril y tras ello se sabrá exactamente cuál es su posición en la serie.

Así celebró Santiago González el 1-0 de Sporting Cristal ante Junior en Matute por la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

Con este marcador favorable por 2-0 ante Junior en Matute, Sporting Cristal encuentra un aire pues no anda bien en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú, pero la victoria funge de salvavidas y lo sigue manteniendo a flote.

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Lo que sigue para el cuadro celeste es pelear por quedar dentro de los dos primeros del Grupo F y clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Si queda tercero va al Play Off de la Copa Sudamericana y si queda cuarto es eliminado.

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Palmeiras | 5 de mayo | 5:00 PM

vs. Palmeiras | 5 de mayo | 5:00 PM Fecha 5: Junior vs. Sporting Cristal | 20 de mayo | 9:00 PM

| 20 de mayo | 9:00 PM Fecha 6: Cerro Porteño vs. Sporting Cristal | 28 de mayo | 5:00 PM

Datos claves

Sporting Cristal derrotó 2-0 a Junior de Barranquilla y lidera el Grupo F con seis puntos.

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Los futbolistas Santiago González y Catriel Cabellos marcaron los goles del triunfo en el estadio Matute.