El cuadro de Cerro Porteño dio el golpe en Barranquilla al vencer 1-0 a Junior por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores y movió por completo la tabla pues dejó a un equipo casi relegado en el último puesto.
Con este resultado, Palmeiras quedó como líder del grupo con 8 puntos, mientras que Cerro Porteño escaló al segundo lugar con 7 unidades, encaminando ambos su clasificación a octavos de final.
Sporting Cristal quedó tercero con 6 puntos y Junior de Barranquilla pasó al último lugar con apenas una unidad tras cuatro jornadas disputadas del Grupo F de la Copa Libertadores.
Aunque a simple vista parecía un resultado negativo para los celestes, en realidad terminó beneficiando a Sporting Cristal porque prácticamente aseguró, como mínimo, su lugar en el Play Off de la Copa Sudamericana.
Sporting Cristal es tercero en el Grupo F de la Copa Libertadores
Ahora el equipo rimense tendrá que ir a Colombia para enfrentar a Junior de Barranquilla por la fecha 5 con la obligación de sumar de visita si quiere seguir soñando con los octavos de final.
Tras perder con Palmeiras, en Ecuador revelaron el fichaje que busca cerrar Sporting Cristal para el Clausura
Además, en la última jornada deberá visitar a Cerro Porteño en Paraguay, donde necesitará rescatar puntos para mantener vivas sus opciones de clasificar a octavos de la Copa Libertadores.
Maxloren Castro en el partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal Prensa)
¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?
Sporting Cristal vuelve a jugar este sábado 9 de mayo ante Alianza Lima en Matute desde las 8:00 PM y en cotejo válido por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.
Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores
- Fecha 5 – Junior vs. Sporting Cristal – Miércoles 20 de mayo – 9:00 PM
- Fecha 6 – Cerro vs. Sporting Cristal – Jueves 28 de mayo – 5:00 PM
Datos claves
- Cerro Porteño venció 1-0 a Junior en Barranquilla por la fecha 4 del Grupo F.
- Palmeiras lidera con 8 puntos, seguido por Cerro con 7 y Sporting Cristal con 6.
- Sporting Cristal enfrentará a Junior en Colombia y a Cerro Porteño en Paraguay próximamente.