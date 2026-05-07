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Copa Libertadores

Tabla de posiciones del grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores tras triunfo de Cerro Porteño ante Junior

Cerro Porteño logró un triunfazo en Colombia ante Junior y ajustó todo en el grupo F de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal se complicó en el Grupo F de la Copa Libertadores.
© Producción Bolavip.Sporting Cristal se complicó en el Grupo F de la Copa Libertadores.

El cuadro de Cerro Porteño dio el golpe en Barranquilla al vencer 1-0 a Junior por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores y movió por completo la tabla pues dejó a un equipo casi relegado en el último puesto.

Con este resultado, Palmeiras quedó como líder del grupo con 8 puntos, mientras que Cerro Porteño escaló al segundo lugar con 7 unidades, encaminando ambos su clasificación a octavos de final.

Sporting Cristal quedó tercero con 6 puntos y Junior de Barranquilla pasó al último lugar con apenas una unidad tras cuatro jornadas disputadas del Grupo F de la Copa Libertadores.

Aunque a simple vista parecía un resultado negativo para los celestes, en realidad terminó beneficiando a Sporting Cristal porque prácticamente aseguró, como mínimo, su lugar en el Play Off de la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal es tercero en el Grupo F de la Copa Libertadores

Ahora el equipo rimense tendrá que ir a Colombia para enfrentar a Junior de Barranquilla por la fecha 5 con la obligación de sumar de visita si quiere seguir soñando con los octavos de final.

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Además, en la última jornada deberá visitar a Cerro Porteño en Paraguay, donde necesitará rescatar puntos para mantener vivas sus opciones de clasificar a octavos de la Copa Libertadores.

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Maxloren Castro en el partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal Prensa)

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal vuelve a jugar este sábado 9 de mayo ante Alianza Lima en Matute desde las 8:00 PM y en cotejo válido por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

  • Fecha 5 – Junior vs. Sporting Cristal – Miércoles 20 de mayo – 9:00 PM
  • Fecha 6 – Cerro vs. Sporting Cristal – Jueves 28 de mayo – 5:00 PM

Datos claves

  • Cerro Porteño venció 1-0 a Junior en Barranquilla por la fecha 4 del Grupo F.
  • Palmeiras lidera con 8 puntos, seguido por Cerro con 7 y Sporting Cristal con 6.
  • Sporting Cristal enfrentará a Junior en Colombia y a Cerro Porteño en Paraguay próximamente.
Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
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