Alianza Lima sumará refuerzo de lujo para disputar la Copa Libertadores 2025

Alianza Lima fichó a la delantera Karol Lins, quien se convertirá en uno de los refuerzos más destacados de cara a la próxima edición de la Copa Libertadores Femenina 2025.

La atacante brasileña llega con altas expectativas y promete ser una pieza fundamental en el ataque ‘blanquiazul’. ¿Quién es Karol Lins y qué puede aportar al equipo?

Refuerzo de lujo para la Copa Libertadores

Según dio a conocer el periodista deportivo Gerson Cuba a través de sus redes sociales, la futbolista que llegará a La Victoria tiene 31 años y viene procedente del Vitória, club perteneciente al torneo paulista.

Previo a su arribo a Alianza Lima, la delantera se mantuvo en competencia hasta agosto, mes en el que disputó su último encuentro con su anterior club, en una victoria frente a Mixto.

Durante su participación en la Copa Brasil Femenina, registró un total de 11 partidos jugados y logró anotar 3 goles, demostrando regularidad y presencia ofensiva.

Tweet placeholder

¿En qué equipos jugó Karol

Lins?

Es importante mencionar que Karol Lins solo ha tenido la oportunidad de jugar en equipos brasileños, por lo que esta sería su primera experiencia fuera de su país de origen.

Gremio

Botafogo

Ceará