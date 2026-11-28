Palmeiras recibe a Estudiantes este sábado 28 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la final de la Copa Libertadores, se disputará en el Estadio Centenario. Palmeiras viene de caer 0-1 ante Fluminense y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Estudiantes viene de empatar 0-0 con Flamengo y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Palmeiras y Estudiantes
Palmeiras (3-4-2-1): Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, José Manuel López, Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias, Joaquín Piquerez, Vítor Roque. DT: Abel Ferreira.
Estudiantes (3-4-2-1): Fernando Muslera, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Tiago Palacios, Eros Nazareno Mancuso, Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos, Gastón Benedetti Taffarel, Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Bajas y ausentes de Palmeiras y Estudiantes
Palmeiras:
- Murilo Cerqueira (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Paulinho (lesión en el gemelo; vuelve en 1-2 semanas)
- Jefté (lesión de meniscos; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
Estudiantes:
- Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Baltasar Rodríguez (ausencia; vuelve en 1 fecha)
La previa de Palmeiras y Estudiantes: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 28 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de Perú)
- Estadio: Estadio Centenario
- Historial: 3 cruces — Palmeiras ganó 1, Estudiantes ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 16/05/1968: Estudiantes 2-0 Palmeiras