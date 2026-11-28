Palmeiras recibe a Estudiantes este sábado 28 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la final de la Copa Libertadores, se disputará en el Estadio Centenario.
Palmeiras llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Estudiantes tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Palmeiras perdió 0-1 como local ante Fluminense en la fecha anterior. Antes ganó 2-1 como visitante ante Fluminense.
En su último compromiso, Estudiantes empató 0-0 como visitante ante Flamengo. Antes empató 0-0 como local ante Flamengo.
El historial entre Palmeiras y Estudiantes
Palmeiras y Estudiantes se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Palmeiras y 2 de Estudiantes.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/05/1968
|Estudiantes vs. Palmeiras
|2-0
|CONMEBOL Libertadores
|07/05/1968
|Palmeiras vs. Estudiantes
|3-1
|CONMEBOL Libertadores
|02/05/1968
|Estudiantes vs. Palmeiras
|2-1
|CONMEBOL Libertadores
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: Telefe, Fox Sports, Disney+ Premium, mitelefe
- Chile: Chilevision, ESPN Premium, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: ESPN2, Disney+ Premium
- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fubo, beIN SPORTS CONNECT
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
En síntesis
- Palmeiras y Estudiantes se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la final de la Copa Libertadores.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Palmeiras llega tras caer ante Fluminense 0-1.
- Estudiantes llega tras empatar con Flamengo 0-0.