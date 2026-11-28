Palmeiras y Estudiantes se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario, por la final de la Copa Libertadores. Los detalles de la televisación.

Palmeiras recibe a Estudiantes este sábado 28 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la final de la Copa Libertadores, se disputará en el Estadio Centenario.

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Palmeiras llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Estudiantes tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Palmeiras perdió 0-1 como local ante Fluminense en la fecha anterior. Antes ganó 2-1 como visitante ante Fluminense.

En su último compromiso, Estudiantes empató 0-0 como visitante ante Flamengo. Antes empató 0-0 como local ante Flamengo.

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El historial entre Palmeiras y Estudiantes

Palmeiras y Estudiantes se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Palmeiras y 2 de Estudiantes.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/05/1968 Estudiantes vs. Palmeiras 2-0 CONMEBOL Libertadores 07/05/1968 Palmeiras vs. Estudiantes 3-1 CONMEBOL Libertadores 02/05/1968 Estudiantes vs. Palmeiras 2-1 CONMEBOL Libertadores

Horario del partido

Perú: 15:00 hs

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Por dónde ver el partido

En síntesis