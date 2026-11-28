Se enfrentan Palmeiras y Estudiantes en la gran final de la Copa Libertadores 2026. Conoce horarios, opciones de transmisión y múltiples detalles de la definición.

Palmeiras y Estudiantes de La Plata definen al campeón de la Copa Libertadores 2026. Este sábado 28 de noviembre desde las 17:00 horas local (15:00 horas de Perú) se enfrentan en la gran final, que se disputa en el Estadio Centenario de Montevideo.

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El ‘Verdao’ llega a esta final con algo de dudas debido a que perdió el Brasileirao ante Flamengo y solo le queda esta definición para rescatar un título. Pese a ello, se perfila para ser uno de los grandes favoritos en este encuentro. En tanto, para llegar a esta instancia, pasó dos veces por penales (ante Liga de Quito y Fluminense), por lo cual puede pelearlo hasta el final.

El ‘Pincha’ ha tenido que sufrir para llegar a esta final, ya que eliminó en semifinales a Flamengo en los penales con un gran trabajo de Fernando Muslera. Su rival supo dejar en el camino a Fluminense en semifinales también por penales. Uno de los dos equipos levantará el trofeo de campeón y se clasificará directamente al próximo Mundial de Clubes.

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¿Dónde ver EN VIVO Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores 2026?

La final entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, que se disputa en el Estadio Centenario, de Montevideo, Uruguay, cuenta con transmisión por TV y streaming online. Mira por dónde verlo en cada país:

¿A qué hora se juega Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores 2026?

Palmeiras vs. Estudiantes, final de la Copa Libertadores 2026, que se juega este sábado 28 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio en cada país:

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12:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 2:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 3:00 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 4:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 5:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 9:00 P.M. | España

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