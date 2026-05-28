Dónde ver EN VIVO Cerro Porteño vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026: canales de TV y streaming online

Cerro Porteño y Sporting Cristal se verán las caras el día de hoy en el Estadio La Nueva Olla de Asunción. A continuación, conoce cómo seguir el partido.

Cerro Porteño y Sporting Cristal se enfrentan esta noche en el marco de la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Será un encuentro determinante en cuanto a las aspiraciones de cada uno de los equipos, aunque quien claramente tiene la premura de la victoria para acceder a los octavos final es el peruano por la diferencia de puntos que existe en la tabla de posiciones.

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Hablando de cómo llegan ambos equipos al partido de hoy en el Estadio La Nueva Olla de Asunción, Cerro Porteño viene de conseguir un valioso triunfo por 1-0 frente a Palmeiras en condición de visita, es decir jugando en el Allianz Parque de Sao Paulo. Gracias a este muy buen resultado es que los liderados técnicamente por Ariel Holan sumaron 10 puntos y lograron el objetivo.

Por otro lado, Sporting Cristal perdió 3-2 en su visita ante Junior en el Estadio Jaime Morón León de Cartagena y complicó sus chances de clasificación. Con 6 puntos en la tabla de posiciones, los pupilos de Zé Ricardo necesitan el triunfo en Paraguay y a la vez esperar una caída por parte de Palmeiras ante el equipo colombiano, de lo contrario podrían quedar en la Copa Sudamericana 2026.

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

16:00 | México

17:00 | Colombia, Perú y Ecuador

18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay

00:00 | España (29/05)

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¿Dónde ver Cerro Porteño vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

Argentina | Fox Sports 3 y Disney Plus Premium

Bolivia | ESPN y Disney Plus Premium

Brasil | ESPN 3 y Disney Plus Premium

Chile | ESPN Premium y Disney Plus Premium

Colombia | ESPN 2 y Disney Plus Premium

Costa Rica | Disney Plus Premium

Ecuador | ESPN 2

México | Disney Plus Premium

Paraguay | ESPN y Disney Plus Premium

Perú | ESPN y Disney Plus Premium

Uruguay | ESPN y Disney Plus Premium

Venezuela | ESPN 2 y Disney Plus Premium

Estados Unidos | beIN Sports Ñ

Posibles alineaciones de Cerro Porteño vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño | Alexis Arias; Fabricio Domínguez, Rodrigo Melgajero, Lucas Quintana, Guillermo Benitez; Cecilio Domínguez, César Bobadilla, Fabrizio Peralta; Jorge Morel, Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti. DT: Ariel Holan.

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Gabriel Santana, Maxloren Castro e Irven Ávila. DT: Zé Ricardo.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

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