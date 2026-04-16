Así quedó Cusco FC en el Grupo A de la Copa Libertadores 2026 tras el duelo Flamengo 4-1 Medellín

Se disputó la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 y vamos a ver cómo quedó Cusco FC al término de dicha jornada. Si bien los resultados no fueron los más esperados ni tampoco favorables para los liderados técnicamente por Alejandro Orfila, todavía tienen chances de seguir compitiendo en el continente luego del duelo de hoy entre Flamengo vs. Medellín.

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Hablando un poco de cómo se dio la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, Cusco FC no pudo en condición de visita frente a Estudiantes de la Plata. Estuvieron en partido hasta la igualdad 1-1 y mostraron un fútbol importante que luego se complicó con la expulsión de Lucas Colitto y es así como los imperiales concretaron la derrota por 2-1 en Argentina.

Respecto al partido de esta noche disputado en el Estadio Maracaná entre Flamengo vs. Medellín, pudimos apreciar un trámite en donde los brasileños mostraron mayor poderío en gran parte. Como consecuencia de ello es que lograron la victoria por 4-1 y se posicionaron mejor en el Grupo A de la Copa Libertadores 2026, así que ahora veremos cómo se movieron las posiciones.

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Fuente: Conmebol Libertadores.

La tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Flamengo 2 2 0 0 6 1 5 6 Estudiantes 2 1 1 0 3 2 1 4 Medellín 2 0 1 1 2 5 -3 1 Cusco FC 2 0 0 2 1 4 -3 0

Fixture completo de Cusco FC en el Grupo A de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1 | Cusco FC 0-2 Flamengo | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Fecha 2 | Estudiantes de La Plata 2-1 Cusco FC | Estadio UNO Jorge Luis Hirschi

Fecha 3 | Independiente Medellín vs. Cusco FC | Estadio Atanasio Girardot | 30 de abril a las 21:00

Fecha 4 | Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | 6 de mayo a las 17:00

Fecha 5 | Cusco FC vs. Independiente Medellín | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | 20 de mayo a las 21:00

Fecha 6 | Flamengo vs. Cusco FC | Estadio Maracaná | 26 de mayo a las 19:30

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