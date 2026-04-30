🔴 Sigue gratis Independiente Medellín vs. Cusco FC en vivo vía ESPN: transmisión en directo – online por internet

Cerrando la participación de los clubes peruanos en Copa Libertadores, hoy tenemos el partidazo entre Independiente Medellín vs. Cusco FC en el estadio Atanasio Girardot y por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores.

Apoyados por su público, así ingresaron los jugadores de Independiente Medellín al Atanasio Girardot para su partido ante Cusco por la Copa Libertadores.

Independiente Medellín vs Cusco FC juegan HOY, jueves 30 de abril, por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores desde las 9:00 PM en el estadio Atanasio Girardot. MIRA POR TELEVISIÓN la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, y SIGUE POR INTERNET el partido ONLINE desde tu celular, tablet o PC mediante la app de Disney+. Si buscas el LINK PARA VER GRATIS este partidazo, aquí te contamos cómo acceder a la señal oficial y no perderte ningún detalle.

El duelo tendrá como protagonistas a figuras como Frank Fabra en el conjunto colombiano y Facundo Callejo en el cuadro peruano, en un choque clave por la Libertadores. Disfruta la TRANSMISIÓN EN VIVO, señal ONLINE, STREAMING GRATIS y cobertura EN DIRECTO con todas las jugadas, goles y minuto a minuto. No te quedes sin verlo: entra desde tu celular con Disney+ o sintoniza ESPN para vivir este partidazo HOY.