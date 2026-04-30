🔴 Sigue gratis Independiente Medellín vs. Cusco FC en vivo vía ESPN: transmisión en directo – online por internet

Independiente Medellín vs Cusco FC juegan HOY, jueves 30 de abril, por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores desde las 9:00 PM en el estadio Atanasio Girardot. MIRA POR TELEVISIÓN la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, y SIGUE POR INTERNET el partido ONLINE desde tu celular, tablet o PC mediante la app de Disney+. Si buscas el LINK PARA VER GRATIS este partidazo, aquí te contamos cómo acceder a la señal oficial y no perderte ningún detalle.
El duelo tendrá como protagonistas a figuras como Frank Fabra en el conjunto colombiano y Facundo Callejo en el cuadro peruano, en un choque clave por la Libertadores. Disfruta la TRANSMISIÓN EN VIVO, señal ONLINE, STREAMING GRATIS y cobertura EN DIRECTO con todas las jugadas, goles y minuto a minuto. No te quedes sin verlo: entra desde tu celular con Disney+ o sintoniza ESPN para vivir este partidazo HOY.