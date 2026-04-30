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Copa Libertadores

🔴 Sigue gratis Independiente Medellín vs. Cusco FC en vivo vía ESPN: transmisión en directo – online por internet

Sigue la transmisión en vivo, en directo y gratis del partido Independiente Medellín vs. Cusco FC por la Copa Libertadores.

¡ASÍ ENTRÓ EN CALOR CUSCO!

Cusco FC cumplió con la entrada en calor y quedó listo para el partido ante Independiente Medellín por la Copa Libertadores.

¡EL OTRO PARTIDO!

Por el mismo Grupo A de la Copa Libertadores, Estudiantes empató ante Flamengo.

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¡FRANK FABRA TIENE ALGO QUE DECIR!

En la previa del partido por la Libertadores, Fabra habló del DIM vs. Cusco.

¡YA SE VIVE EL AMBIENTE LIBERTADORES!

Independiente Medellín ya vibra con la previa del partido ante Cusco FC por la Copa Libertadores.

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¡ASÍ LLEGÓ LA GENTE DEL DIM!

Apoyados por su público, así ingresaron los jugadores de Independiente Medellín al Atanasio Girardot para su partido ante Cusco por la Copa Libertadores.

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¡ASÍ LLEGAN!

También te presentamos qué resultados tuvieron en sus últimos cinco partidos jugados Independiente Medellín y Cusco FC.

¡LOS NÚMEROS DEL PARTIDO!

En cuestión de probabilidades de victoria, Independiente Medellín tiene mucha más ventaja que Cusco FC en cotejo por la Copa Libertadores.

¡EL ONCE DE LA VISITA!

Cusco también hizo oficial su once titular y saldrá con estos jugadores para enfrentar a Independiente Medellín por la Copa Libertadores: Díaz; Fuentes, Ampuero, Zevallos, Ruidias; Valenzuela, Soto, Carabajal, Silva, Manzaneda, Callejo.

¡EL ONCE OFICIAL DEL DIM!

Independiente Medellín presentó su lista oficial del once titular que tendrá ante Cusco FC por la Copa Libertadores: Éder Chaux; José Ortiz, Daniel Londoño, Esneyder Mena, Frank Fabra; Halam Loboa, Daniel Cataño, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Francisco Fydriszewski y Yony González.

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¡MUY BUENAS NOCHES AMIGOS DE BOLAVIP!

Cerrando la participación de los clubes peruanos en Copa Libertadores, hoy tenemos el partidazo entre Independiente Medellín vs. Cusco FC en el estadio Atanasio Girardot y por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores.

VER Independiente Medellín vs. Cusco por la Copa Libertadores.
© Producción Bolavip.VER Independiente Medellín vs. Cusco por la Copa Libertadores.

Independiente Medellín vs Cusco FC juegan HOY, jueves 30 de abril, por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores desde las 9:00 PM en el estadio Atanasio Girardot. MIRA POR TELEVISIÓN la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, y SIGUE POR INTERNET el partido ONLINE desde tu celular, tablet o PC mediante la app de Disney+. Si buscas el LINK PARA VER GRATIS este partidazo, aquí te contamos cómo acceder a la señal oficial y no perderte ningún detalle.

El duelo tendrá como protagonistas a figuras como Frank Fabra en el conjunto colombiano y Facundo Callejo en el cuadro peruano, en un choque clave por la Libertadores. Disfruta la TRANSMISIÓN EN VIVO, señal ONLINE, STREAMING GRATIS y cobertura EN DIRECTO con todas las jugadas, goles y minuto a minuto. No te quedes sin verlo: entra desde tu celular con Disney+ o sintoniza ESPN para vivir este partidazo HOY.

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Aldo Cadillo
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