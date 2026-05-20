Dónde ver EN VIVO Cusco FC vs. Independiente Medellín por Copa Libertadores 2026: canales de TV y streaming online

Se acerca el final de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y tan solo restan dos fechas por disputarse. Es por eso que el cuadro de Cusco FC está obligado a sacar un buen resultado ante Independiente de Medellín en busca de seguir avanzando en un torneo internacional. Para eso hay que conocer qué canales transmitirán este emocionante partido.

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Este partido es muy importante en busca de definir lo que pasará en la lucha por el tercer lugar. Si es que no se no se da un resultado favorable para los peruanos quedarán fuera de competencia. Por lo que es vital que puedan al menos sumar 3 puntos para seguir en carrera hasta la fecha final.

¿Dónde ver el Cusco FC vs Independiente Medellín?

El partido entre Cusco FC vs Independiente de Medellín como en todo lo que ha sido esta competencia internacional será transmitido por el canal de cable ESPN. No obstante, no es la única opción que hay para disfrutar este partido, pues también está la plataforma de streaming Disney+.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Independiente Medellín?

El duelo entre Cusco FC ante Independiente Medellín por la Copa Libertadores se disputará este miércoles 20 de mayo desde las 21:00 horas de Perú. El estadio elegido para este partido es el Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad imperial del Cusco.

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Tabla de posiciones del grupo A de la Copa Libertadores

# Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 Flamengo 4 2 2 0 5 8 2 Estudiantes 4 1 3 0 1 6 3 Medellín 4 1 2 1 -2 5 4 Cusco FC 4 0 1 3 -4 1

Datos Claves