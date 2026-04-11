Desde Chile alertan a Universitario sobre 2 figuras de Coquimbo de cara al duelo por la Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes se prepara un nuevo desafío en el marco de la Copa Libertadores 2026. Por la fecha 2 del Grupo B, los merengues recibirán en casa a Coquimbo Unido de Chile y desde el país sureño empiezan a alertar sobre dos jugadores muy importantes que podrían llegar a hacer de las suyas en el Estadio Monumental. Dicho esto, veremos de quiénes se trata.

Publicidad

Fuente: Universitario.

Resulta que hay muchos comentarios en el ámbito local e internacional que la plantilla de Coquimbo Unido, equipo que por cierto salió campeón del fútbol chileno en el 2025, se desarmó con la salida de algunos protagonistas muy importantes y que no llegaron reemplazantes a la altura. Bueno, al parecer este escenario no sería tan así y siguen evidenciando mucha jerarquía.

“Se instaló la idea de que Coquimbo Unido se desarmó de cara a esta temporada. Para mí eso no existe. La realidad es que, como proyecto, ha ido manteniendo el plantel los últimos tres o cuatro años“; comentó en primera instancia el comunicador chileno Rodrigo Arellano durante la más reciente edición del programa ‘Desmarcados‘ y con lo cual generó tendencia.

Publicidad

¿𝗖𝗢𝗤𝗨𝗜𝗠𝗕𝗢 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗦𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗔𝗥𝗠𝗢́? 🤔



🗣️ @RodrigoQta: "Se instaló la idea de que Coquimbo Unido se desarmó de cara a esta temporada. Para mí eso no existe. La realidad es que, como proyecto, ha ido manteniendo el plantel los últimos tres o… pic.twitter.com/vnlczT2peC — DENGANCHE (@denganche) April 10, 2026

Seguido a ello, dejó en manifiesto a los dos jugadores que llegaron esta temporada 2026 a Coquimbo Unido para seguir marcando la diferencia a nivel local y continental. “El club tiene un orden institucional que le ha permitido armar un plantel competitivo año tras año. Se fue Waterman, pero llegó Lucas Pratto. Se fue Palavecino, pero llegó Guido Vadalá, que es muy peligroso“.

¿Cómo llega Universitario al duelo ante Coquimbo por la Copa Libertadores 2026 y cuándo es?

Universitario de Deportes logró un empate importante frente a Deportes Tolima en condición de visita jugando en la ciudad de Ibagué el pasado martes 7 de abril. Ahora la tarea será afianzar dicho resultado con una victoria en condición de local cuando tenga que recibir a Coquimbo Unido en un Estadio Monumental que seguramente estará abarrotado de hinchas en todas sus tribunas.

Publicidad

El duelo está programado para el próximo martes 14 de abril a las 21:00 horas y sin duda alguna representa ser una prueba de fuego para el equipo liderado por Javier Rabanal. A pesar de la ausencia por lesión de Martín Pérez Guedes, jugadores como Andy Polo y Lisandro Alzugaray estarán disponibles y de todas maneras darán una mano para el objetivo de triunfo que tiene la ‘U’.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

El equipo de Javier Rabanal recibirá a Coquimbo Unido el martes 14 de abril a las 21:00.

recibirá a Coquimbo Unido el martes a las 21:00. Universitario llega al duelo tras empatar como visitante ante Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué.

en la ciudad de Ibagué. Los jugadores Lucas Pratto y Guido Vadalá son destacados como las principales amenazas del club chileno.