Mientras Martín Pérez Guedes no jugará ante Coquimbo, los refuerzos que recupera Javier Rabanal para la Copa Libertadores

Luego de un debut auspicioso frente a Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué, en donde por cierto el resultado terminó igualado 0-0, ahora Universitario de Deportes se alista para recibir a Coquimbo de Chile en el Estadio Monumental por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Pese a la ausencia de Martín Pérez Guedes por lesión, hay otras novedades para Javier Rabanal.

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“Se confirma que Martín Pérez Guedes sufrió un desgarro ante Tolima y se perderá una serie de partidos importantes con Universitario”; fue la revelación del comunicador deportivo Mauricio Loret de Mola y con lo cual los merengues perderán a un jugador clave en el mediocampo, a pesar de que durante las últimas jornadas se le critica el hecho de haber decaído en rendimientos.

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🗣️ @Mauricioldm1: "Se confirma que Martín Pérez Guedes sufrió un desgarro ante Tolima y se perderá una serie de partidos importantes con Universitario".#ManoAMano 🎙️ pic.twitter.com/X69T5QKDKr — DENGANCHE (@denganche) April 9, 2026

Al margen de esta noticia negativa que representa la ausencia del volante argentino, quien incluso tendría para varias semanas de recuperación en la ‘U’, no todo es malo para las planificaciones de Javier Rabanal. Resulta que jugadores de vital relevancia en el once titular como Andy Polo y Lisandro Alzugaray volverán a ser parte de la consideración luego de también haber estado lesionados.

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“Ayer me confirmaron en la noche que Andy Polo y Lisandro Alzugaray se van a recuperar y estarán ante Coquimbo Unido el martes 14. Estarán los dos”; afirmó el periodista Gustavo Peralta y por ende Universitario de Deportes le dará un salto de calidad al equipo titular. Recordemos que ninguno pudo jugar ante Deportes Tolima en Ibagué, así que ahora sí podrán estar al 100% físicamente.

Lo que se viene muy pronto a Universitario en la Liga 1 y en la Copa Libertadores

Luego del empate sin goles frente a Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué, ahora Universitario de Deportes tiene unos días libres para alistar lo que será el siguiente partido por la Copa Libertadores 2026. El próximo martes 14 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Monumental, los merengues enfrentarán a Coquimbo de Chile en su segunda presentación y el triunfo es muy necesario.

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Hablando de la Liga 1, el actual tricampeón del fútbol peruano tendrá que esperar hasta el domingo 19 de abril para reaparecer en el territorio nacional cuando les toque visitar a FBC Melgar en la ciudad de Arequipa a partir de las 17:15 horas. Así está programado el panorama de una ‘U’ que sin duda alguna pretende pelear ambos frentes de la mejor posible en este inicio del 2026.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Martín Pérez Guedes sufrió un desgarro y será baja contra Coquimbo Unido por lesión.

sufrió un y será baja contra Coquimbo Unido por lesión. Andy Polo y Lisandro Alzugaray retornarán a la convocatoria de la U’ para el martes 14 de abril .

y retornarán a la convocatoria de la U’ para el . Universitario enfrentará a Coquimbo Unido a las 21:00 horas en el Estadio Monumental.