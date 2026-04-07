EN VIVO Deportes Tolima vs. Universitario HOY por la Copa Libertadores 2026 VER GRATIS: vía ESPN, Disney+, y Fútbol Libre

Aquí están los guerreros llamados a una batalla de Libertadores. La TRIBU conoce muy bien de qué se trata esto 🏹🔥 @cdtolima Vs. @Universitario Martes 7 de abril 9:00 PM Nos vemos TODOS en La Hoguera del Indio 🏟️ Vamos por el honor continental ❤️‍🔥 pic.twitter.com/OMAk49JTvV

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Toda la información de Deportes Tolima, como de Universitario de Deportes. Para este duelo de Copa Libertadores 2026.

José Carabalí se mandó para el ataque por izquierda. Centró para Valera, pero rechazó la defensa del Deportes Tolima.

Universitario de Deportes inicia su travesía internacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El equipo crema visita la ciudad de Ibagué con la misión de sumar sus primeros puntos en el Grupo B del torneo más importante del continente.

Universitario visita Deportes Tolima

El conjunto dirigido por Javier Rabanal llega a este compromiso con un considerable envión anímico. Tras derrotar por 1-0 a Alianza Lima en el último clásico peruano, el cuadro merengue busca trasladar su buen momento local al escenario sudamericano frente a un rival directo.

Por su parte, Deportes Tolima se presenta como un anfitrión de cuidado que ha demostrado solidez en casa. El equipo colombiano, bajo el mando de Lucas González, viene de empatar 2-2 ante Independiente Santa Fe y confía en su fortaleza física para doblegar a la defensa peruana.

La “U” tendrá que afrontar este desafío con bajas sensibles en su esquema habitual. No podrá contar con Andy Polo ni Lisandro Alzugaray por lesión, lo que obligará al comando técnico a realizar variantes estratégicas para mantener el equilibrio en el mediocampo y el ataque.

Hoy se juega el Universitario vs. Tolima. (Foto: X).

El historial entre ambos clubes muestra una paridad absoluta en competiciones continentales. Con una victoria por bando y dos empates en cuatro enfrentamientos previos, este duelo se perfila como un choque de fuerzas iguales donde la eficacia de cara al arco será determinante.

Este encuentro marca el primer paso de un grupo competitivo que también integran Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile. Una victoria en suelo colombiano significaría para Universitario un paso gigante en su objetivo de superar la barrera de los octavos de final.

¿Cuándo y a qué hora juega Universitario vs. Tolima?

El encuentro entre Universitario y Deportes Tolima se disputa este martes 7 de abril de 2026 a las 21:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; en otros países de la región, el inicio está programado para las 20:00 horas en México, las 22:00 horas en Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos (Miami), mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay el pitazo inicial será a las 23:00 horas.

¿Qué canales transmitirán el Universitario vs. Tolima?

La transmisión del partido entre Universitario y Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026 estará disponible a nivel internacional a través de la señal de ESPN en Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela; mientras tanto, en Argentina el encuentro se podrá ver por FOX Sports 3 (o TNT Sports según el operador), en Chile mediante ESPN Premium y en Brasil a través de la plataforma Paramount+. Para el público en México y Centroamérica, el duelo será emitido exclusivamente vía streaming por Disney+, mientras que en Estados Unidos y Canadá la cobertura estará a cargo de beIN Sports y la plataforma Fanatiz. Además, el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Los convocados de Universitario vs. Tolima. (Foto: X).

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