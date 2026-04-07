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EN VIVO Deportes Tolima vs. Universitario HOY por la Copa Libertadores 2026 VER GRATIS: vía ESPN, Disney+, y Fútbol Libre

Noche de Copa Libertadores 2026, donde jugarán Universitario vs. Tolima. Sigue los detalles del partido, en nuestro minuto a minuto, en vivo.

8': RECIBIÓ DURA FALTA

El Tunche Rivera intentó sostener el balón, la defensa de Deportes Tolima lo golpeó.

6': LA TUVO UNIVERSITARIO

José Carabalí se mandó para el ataque por izquierda. Centró para Valera, pero rechazó la defensa del Deportes Tolima.

4': SE PROTEGE UNIVERSITARIO

Quiere evitar cualquier tipo de ofensiva del Deportes Tolima. Mantiene una posición defensiva.

3': CONTROLA EL BALÓN

Deportes Tolima por ahora mueve la pelota de un lado para otro. Espera Universitario.

1': SALIÓ CON TODO

Universitario intentó en un comienzo, presionando la salida de Deportes Tolima.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya se juega Deportes Tolima vs. Universitario por la Copa Libertadores.

¡MINUTO DE INFORMACIÓN PREVIO!

Respeto es la palabra clave que propone CONMEBOL, antes del partido por Copa Libertadores.

¡ESTADIO CON POCA GENTE!

Deportes Tolima no está en su mejor momento. Espera revertir ante Universitario de Deportes.

¡CALIENTAN PARA EL PARTIDO!

Universitario de Deportes trabaja previamente, pensando en el duelo ante Deportes Tolima.

¡LA FICHA DEL PARTIDO!

Toda la información de Deportes Tolima, como de Universitario de Deportes. Para este duelo de Copa Libertadores 2026.

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¡EL 11 TITULAR DE DEPORTES TOLIMA!

Universitario de Deportes enfrentará a este conjunto inicialista.

¡A UNA HORA DE COMENZAR!

Acaba de confirmarlo Universitario de Deportes: Vargas, Fara, Riveros, Di Benedetto, Inga, Carabali, Castillo, Pérez Guedes, Concha, Rivera y Valera.

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¡ALINEACIÓN DE UNIVERSITARIO!

Gustavo Peralta afirmó cómo jugará hoy el equipo de Javier Rabanal contra Deportes Tolima. El capitán será Alex Valera.

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¡TODO LISTO PARA EL PARTIDO!

Tendremos un gran duelo de Copa Libertadores 2026: Deportes Tolima vs. Universitario.

¡CON SU GENTE ALENTANDO!

Deportes Tolima será local hoy contra Universitario. Acá está su gente alentando.

¡DEPORTES TOLIMA TIENE TODO EN ORDEN!

Pensando en el partido contra Universitario de Deportes por Copa Libertadores 2026. Los convocados.

¡TRABAJARON ANOCHE BIEN!

Salvo las lesiones de última hora, Universitario preparó de la mejor manera su partido contra Deportes Tolima.

¡BIENVENIDOS A ESTE PARTIDAZO!

Universitario de Deportes visita Colombia para jugar contra Deportes Tolima.

EN VIVO Universitario vs. Tolima HOY por la Copa Libertadores 2026
© GeminiEN VIVO Universitario vs. Tolima HOY por la Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes inicia su travesía internacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El equipo crema visita la ciudad de Ibagué con la misión de sumar sus primeros puntos en el Grupo B del torneo más importante del continente.

Universitario visita Deportes Tolima

El conjunto dirigido por Javier Rabanal llega a este compromiso con un considerable envión anímico. Tras derrotar por 1-0 a Alianza Lima en el último clásico peruano, el cuadro merengue busca trasladar su buen momento local al escenario sudamericano frente a un rival directo.

Por su parte, Deportes Tolima se presenta como un anfitrión de cuidado que ha demostrado solidez en casa. El equipo colombiano, bajo el mando de Lucas González, viene de empatar 2-2 ante Independiente Santa Fe y confía en su fortaleza física para doblegar a la defensa peruana.

La “U” tendrá que afrontar este desafío con bajas sensibles en su esquema habitual. No podrá contar con Andy Polo ni Lisandro Alzugaray por lesión, lo que obligará al comando técnico a realizar variantes estratégicas para mantener el equilibrio en el mediocampo y el ataque.

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Hoy se juega el Universitario vs. Tolima. (Foto: X).

El historial entre ambos clubes muestra una paridad absoluta en competiciones continentales. Con una victoria por bando y dos empates en cuatro enfrentamientos previos, este duelo se perfila como un choque de fuerzas iguales donde la eficacia de cara al arco será determinante.

Este encuentro marca el primer paso de un grupo competitivo que también integran Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile. Una victoria en suelo colombiano significaría para Universitario un paso gigante en su objetivo de superar la barrera de los octavos de final.

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¿Cuándo y a qué hora juega Universitario vs. Tolima?

El encuentro entre Universitario y Deportes Tolima se disputa este martes 7 de abril de 2026 a las 21:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; en otros países de la región, el inicio está programado para las 20:00 horas en México, las 22:00 horas en Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos (Miami), mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay el pitazo inicial será a las 23:00 horas.

¿Qué canales transmitirán el Universitario vs. Tolima?

La transmisión del partido entre Universitario y Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026 estará disponible a nivel internacional a través de la señal de ESPN en Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela; mientras tanto, en Argentina el encuentro se podrá ver por FOX Sports 3 (o TNT Sports según el operador), en Chile mediante ESPN Premium y en Brasil a través de la plataforma Paramount+. Para el público en México y Centroamérica, el duelo será emitido exclusivamente vía streaming por Disney+, mientras que en Estados Unidos y Canadá la cobertura estará a cargo de beIN Sports y la plataforma Fanatiz. Además, el minuto a minuto de Bolavip Perú.

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Los convocados de Universitario vs. Tolima. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Universitario de Deportes debuta hoy, 7 de abril de 2026, en la Copa Libertadores.
  • El equipo de Javier Rabanal integra el Grupo B con Nacional y Coquimbo Unido.
  • El partido contra Deportes Tolima se transmitirá por la señal internacional de ESPN.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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