“Típico arbitraje casero”: así fue la picante reacción Javier Rabanal tras el polémico gol de Gianluca Lapadula

Javier Rabanal no se guardó nada ante el gol del triunfo de Universitario ante Cusco FC. Habló de las decisiones del árbitro y dejó un rotundo mensaje.

Universitario de Deportes consiguió una agónica victoria el día de ayer ante Cusco FC en el Estadio Monumental gracias a un gol de Gianluca Lapadula. El resultado 2-1 ciertamente refleja lo que sucedió en gran parte del partido, aunque desde el lado imperial existe un sinsabor por lo sucedido. A raíz de ello es que Javier Rabanal habló sobre la polémica que derivó en el triunfo merengue.

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Gianluca Lapadula se hizo presente en el marcador a los 90’+4 del partido tras un buen remate en área de Cusco FC, pero la controversia surgió porque en la jugada previa se aprecia una presunta falta en contra de Miguel Silveira que no fue sancionada ni por el árbitro Edwin Ordóñez ni tampoco por los asistentes del VAR. Por ello es que Javier Rabanal no se guardó nada en sus declaraciones.

“Sin que haya tenido influencia en el resultado, salvo vea que fue falta a Miguel Silveira, es el típico arbitraje casero que en todas las divididas pita igual y te quita un poco de energía. Ya veré si el VAR tuvo influencia o no, espero que la liga lo revise. Recuerdo que cuando estaba en la ‘U’, en la segunda fecha hubo un desastre del VAR. Lo veremos en las imágenes”; expuso Javier Rabanal.

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En la misma conferencia de prensa, el estratega de Cusco FC reveló cuáles fueron las sensaciones de los jugadores imperiales dentro de la cancha ante las decisiones arbitrales. “Lo que dicen los jugadores dentro del campo es que te va pitando pequeñas faltas que te van minando la confianza. Creo que el árbitro lo ha hecho lo mejor que ha podido, pero no ha ido ni ha sido igual para las dos partes. Ha pitado lo fácil en las acciones disputadas“.

La relación entre Javier Rabanal y sus exdirigidos de Universitario

Además de las evaluaciones futbolísticas en la previa del partido entre Universitario de Deportes vs. Cusco FC, uno de los temas más llamativos de la jornada tenía que ver con la relación entre Javier Rabanal y sus exdirigidos del equipo merengue. Se dijeron tantos cosas en su momento que la idea quedó instaurada en que el estratega español se fue con mala cara de Ate.

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Bueno, finalmente esta premisa quedó totalmente alejada de la realidad y antes del pitazo inicial en el Estadio Monumental vimos cómo la gran mayoría de los jugadores de Universitario de Deportes se acercaron al banquillo de Cusco FC para saludar a Javier Rabanal. Es más, el propio entrenador aseguró en conferencia de prensa que las cosas dichas del tema son falsas en gran medida.

🗣️ Javier Rabanal, DT Cusco FC



"Se demuestra que no es verdad, me llevo muy bien con los jugadores de Universitario, el 90% de cosas que salen en internet son mentiras" #L1Radio



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DATOS CLAVES

Universitario venció 2-1 a Cusco FC con gol agónico de Gianluca Lapadula .

venció 2-1 a con gol agónico de . Javier Rabanal criticó el arbitraje de Edwin Ordóñez por considerar que fue “casero”.

criticó el arbitraje de por considerar que fue “casero”. Javier Rabanal saludó afectuosamente a sus exdirigidos de Universitario antes del partido.