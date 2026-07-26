Gianluca Lapadula definió brevemente para qué vino al Perú y ponerse la camiseta de Universitario

Gianluca Lapadula se mostró como un jugador realizado. Después de su tremendo debut goleador con Universitario en la Liga 1, contra Cusco FC.

Gianluca Lapadula hizo estallar de emoción a las tribunas del Estadio Monumental tras anotar un agónico gol sobre la hora. El experimentado atacante italo-peruano selló la victoria crema al minuto 92 con un potente remate de derecha desde fuera del área.

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El ‘Bambino de Los Andes’ no ocultó su alegría tras su estreno goleador y ofreció declaraciones exclusivas para la cadena L1 Max. En sus palabras, dejó muy en claro la razón principal que lo motivó a defender los colores del cuadro estudiantil.

Gianluca Lapadula celebrando con Universitario. (Foto: X).

“Yo vine para ganar”: La firme promesa del ‘Bambino’

Al ser consultado sobre su llegada al fútbol peruano, Lapadula reveló el esfuerzo que significó para su entorno cercano tomar esta decisión. Además, remarcó que su mentalidad está enfocada únicamente en conseguir cosas importantes con la institución merengue.

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“Le pedí a mi familia un esfuerzo increíble para venir a la ‘U’. Yo vine para ganar, para dar lo máximo. Hoy es una linda noche, pero el camino es muy largo”, expresó el delantero de 36 años tras finalizar el encuentro.

El artillero enfatizó que este triunfo es un premio al esfuerzo colectivo de todo el grupo y de la hinchada crema. Sin embargo, mantuvo los pies sobre la tierra recordando que la temporada recién empieza.

Universitario se siente como su propia casa

La adaptación de Lapadula a Universitario ha sido inmediata gracias al reencuentro con viejos conocidos. El ‘Bambino’ resaltó la importancia de compartir equipo con varios futbolistas a los que ya conocía de la Selección Peruana.

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“A esta gente la conocí en la selección, son familia para mí todos. Desde el primer día yo me he sentido en casa, en familia”, confesó el atacante sobre el gran ambiente que se vive en el vestuario crema.

Finalmente, el goleador expresó la emoción que sintió al convertir su primer tanto con la camiseta merengue. Para Lapadula, el gol no solo representó la victoria del equipo, sino la concreción de un anhelo personal: “Lo soñaba. El delantero vive para el gol y yo vivo por el gol”.

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