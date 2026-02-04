Mientras 2 de Mayo vale 4 millones, el impresionante costo del plantel de Alianza Lima

Si bien el fútbol es un deporte en donde no hay estadística que pueda asegurar una victoria. Es importante precisar que hay veces, en donde el favoritismo se puede ver en la cotización de un plantel. En este choque por la Copa Libertadores entre 2 de Mayo y Alianza Lima hay una enorme diferencia. Lo que habrá que ver si esta se llega a ver dentro del terreno de juego o solo es un dato curioso más.

En este caso el conjunto de 2 de Mayo no tiene grandes incorporaciones en su plantel. Por esa razón, según lo que se ha conocido en Transfermark con un total de 32 jugadores tienen una cotización de 4,48 millones de euros. Una cifra bastante baja para lo que es un equipo sudamericano importante. Dejando en claro la humildad de este cuadro.

Plantel de 2 de Mayo (Foto: 2 de Mayo).

Mientras tanto, el conjunto de Alianza Lima lo superar por mucho en valor y le llega incluso a cuadruplicar su valor. Estamos hablando que actualmente tiene una cotización de 16,23 millones de euros según Transfermarkt. En este caso, son 34 los jugadores que se contabilizan en el plantel de los victorianos.

En el cuadro paraguayo no hay un solo jugador que tuviera la oportunidad de haber jugado en su selección. Más bien, es importante mencionar que tan solo tienen 3 jugadores extranjeros en el plantel. Entre sus jugadores mejores valorados encontramos a Henry Riquelme (18) y Ángel Martínez (23), ambos con una cotización de 350 mil euros.

Jugadores de Alianza Lima celebrando (Foto: Alianza Lima).

Por el lado de Alianza, pues acá encontramos hasta 18 futbolistas que han estado alguna vez en la Selección de su país. Por otro lado, los victorianos tienen hasta un total de 7 extranjeros en el plantel principal. Lo que le da una ventaja absoluta al tener jugadores de mayor roce internacional. Mientras tanto, el más caro de la plantilla es Federico Girotti, con un valor de 2 millones de euros.

¿Cuándo jugarán 2 de Mayo vs. Alianza Lima?

Por el choque de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores, 2 de Mayo recibirá a Alianza Lima en Paraguay. Este partido se disputará el próximo miércoles 4 de febrero desde las 19:30 horas de Perú en el Estadio Río Parapití. La transmisión del encuentro va por ESPN en cable, mientras que en streaming por Disney+. Pero podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Esta es la primera vez en la historia que el conjunto paraguayo disputa un partido de la Copa Libertadores. Por lo que, será una pequeña ventaja que tiene el cuadro ‘Blanquiazul’ para poder disputar este choque en busca de acceder a la siguiente etapa.

Datos Claves