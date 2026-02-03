Paolo Guerrero tomó la palabra y lanzó una fuerte advertencia a todo el plantel de Alianza Lima en la previa del partido ante 2 de Mayo de Paraguay, correspondiente a la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, un duelo clave para las aspiraciones internacionales del club blanquiazul.

El capitán íntimo fue claro al señalar la dificultad del compromiso y pidió máxima concentración: “Es un partido difícil, pero tenemos que salir bien concentrados para sacar un buen resultado en Paraguay”, dejando en evidencia que no habrá margen para errores en un escenario exigente.

Guerrero también remarcó la intensidad propia de este tipo de torneos y la necesidad de afrontar el partido con una mentalidad competitiva: “Sabemos que estos compromisos de Copa Libertadores se juegan con mucha intensidad y por ello tenemos que salir con la mentalidad de conseguir algo bueno”, subrayó el delantero.

El mensaje del ‘Depredador’ llega en un momento sensible para Alianza Lima, que afronta el debut copero con varias bajas importantes por lesión y un plantel que todavía busca consolidarse bajo la idea del técnico Pablo Guede.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores

En ese contexto previo al partido de este miércoles 4 de febrero, la voz de Paolo Guerrero toma un peso especial dentro del vestuario, ya que es uno de los referentes más experimentados del grupo y uno de los pocos jugadores con amplio recorrido en torneos internacionales.

Así, Alianza Lima viajará a Paraguay con una consigna clara marcada por su capitán: jugar con inteligencia, intensidad y concentración, entendiendo que la serie se define en 180 minutos, pero que un buen resultado en la ida puede ser determinante para avanzar en la Copa Libertadores.

Paolo Guerrero festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

El partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se podrá ver por la transmisión oficial de ESPN y Disney +. Además, también se podrá ver gratis por YouTube y se podrán seguir todos los goles, incidencias y mejores jugadas por el celular e internet en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

El partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se jugará este miércoles 4 de febrero desde las 7:30 PM por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Datos claves

Paolo Guerrero lidera a Alianza Lima ante 2 de Mayo en la Copa Libertadores.

El partido de ida se disputará este miércoles 4 de febrero en territorio paraguayo.

El técnico Pablo Guede afronta el debut internacional con bajas importantes por lesión.

