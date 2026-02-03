Alianza Lima recibió un nuevo golpe en la antesala de su debut en la Copa Libertadores 2026, luego de confirmar la baja de dos jugadores más para el partido de ida ante 2 de Mayo de Paraguay por la Fase 1 del certamen continental.

A través del parte médico oficial, el club informó que Luis Advíncula no viajará a Paraguay debido a un diagnóstico de sacroileitis, una inflamación en la zona lumbar que le impide entrenar con normalidad y lo deja fuera de competencia.

La segunda ausencia es la de Luis Ramos, quien presenta una distensión del recto femoral izquierdo, lesión muscular que también lo margina del encuentro clave en Asunción.

Ambas bajas se suman a la ya conocida de Jesús Castillo, que sufre un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda y estará fuera de las canchas por aproximadamente un mes.

Alianza Lima hizo oficial las lesiones de Luis Advíncula y Luis Ramos. (Foto: Alianza Lima)

Las bajas de Alianza Lima vs. 2 de Mayo

Luis Advíncula, Luis Ramos y Jesús Castillo serán las bajas que tendrá Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores. De esta manera, el técnico Pablo Guede pierde tres piezas importantes en su esquema, justo en uno de los partidos más determinantes del inicio de temporada.

El escenario obliga al comando técnico a rearmar el once titular y apelar a la profundidad del plantel, en un contexto complejo donde las lesiones comienzan a golpear fuerte y generan preocupación en la interna blanquiazul de cara al desafío ante 2 de Mayo.

Luis Advíncula será baja en Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores. (Foto: Alianza Lima)

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

El partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se podrá ver por la transmisión oficial de ESPN y Disney +. Además, también se podrá ver gratis por YouTube y se podrán seguir todos los goles, incidencias y mejores jugadas por el celular e internet en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

El partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se jugará este miércoles 4 de febrero desde las 7:30 PM por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Datos claves

Luis Advíncula queda fuera ante 2 de Mayo por una inflamación de sacroileitis.

El delantero Luis Ramos es baja oficial por una distensión del recto femoral.

Jesús Castillo estará ausente un mes debido a un desgarro de ligamento de rodilla.

