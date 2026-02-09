¿No llegan a Perú? Plantel de 2 de Mayo sufrió inesperado percance a días de jugar con Alianza Lima

Se viene un partido vital para el cuadro de Alianza Lima en la Copa Libertadores. Será ante el conjunto de 2 de Mayo en Lima, duelo que por ahora los ‘blanquiazules’ están perdiendo. Por lo que necesitarán trabajar duro para conseguir darle vuelta a la serie. Justo el cuadro paraguayo sufrió un pequeño percance antes de venir al Perú.
Lo que le ocurrió al plantel del cuadro de 2 de Mayo fue un pequeño tropiezo por así decirlo. Ya que justo el bus en el que se trasladaban a Asunción terminó descompuesto en medio de la carretera. El equipo se dirigía rumbo a la capitán paraguayo para poder pasar la noche y tomar el vuelo rumbo a Lima este martes.
Pese a que este incidente podría haber causado molestias, los jugadores de 2 de Mayo decidieron tomarlo con humor. Es así como por ejemplo, el jugador Elias Alfonso no dudó en compartir este hecho en sus redes sociales.
Por lo pronto el cuadro paraguayo viene con ventaja. Con lo cual se sienten que pueden volver a dar una gran sorpresa en Lima, en donde se desarrollará el choque de vuelta que definirá la serie. Lo cual terminará siendo un juego de vida o muerte para ambos elencos, pues sea como sea uno de los dos dejará la competición.
¿Cuándo se enfrentan Alianza Lima vs. 2 de Mayo?
El juego de vuelta entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se disputará este miércoles 11 de febrero. El escenario que albergará este compromiso será el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. El horario de la contienda está establecido a las 19:30 horas de Perú. La transmisión del juego estará a cargo de ESPN, Pluto TV y también Disney+.
¿Qué necesita Alianza Lima para eliminar a 2 de Mayo?
En este caso el conjunto de Alianza Lima no solo le sirve ganar, sino que debe hacerlo al menos por 2 goles para poder sacar del camino a 2 de Mayo. Esto debido a que los paraguayos tienen la ventaja en el marcador en estos momentos, por lo que para generar una diferencia es necesario superarlo por 2 o más goles para acceder a la siguiente fase.
Mientras tanto, si solo se da una victoria por 1 gol, entonces tendrán que irse a la tanda de penales. Otro resultado empate o derrota eliminará de forma directa a Alianza Lima de la Copa Libertadores.
