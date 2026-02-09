¿No llegan a Perú? Plantel de 2 de Mayo sufrió inesperado percance a días de jugar con Alianza Lima

Se viene un partido vital para el cuadro de Alianza Lima en la Copa Libertadores. Será ante el conjunto de 2 de Mayo en Lima, duelo que por ahora los ‘blanquiazules’ están perdiendo. Por lo que necesitarán trabajar duro para conseguir darle vuelta a la serie. Justo el cuadro paraguayo sufrió un pequeño percance antes de venir al Perú.

Lo que le ocurrió al plantel del cuadro de 2 de Mayo fue un pequeño tropiezo por así decirlo. Ya que justo el bus en el que se trasladaban a Asunción terminó descompuesto en medio de la carretera. El equipo se dirigía rumbo a la capitán paraguayo para poder pasar la noche y tomar el vuelo rumbo a Lima este martes.

Pese a que este incidente podría haber causado molestias, los jugadores de 2 de Mayo decidieron tomarlo con humor. Es así como por ejemplo, el jugador Elias Alfonso no dudó en compartir este hecho en sus redes sociales.

Historia de Elias Alfonso (Foto: Instagram).

Por lo pronto el cuadro paraguayo viene con ventaja. Con lo cual se sienten que pueden volver a dar una gran sorpresa en Lima, en donde se desarrollará el choque de vuelta que definirá la serie. Lo cual terminará siendo un juego de vida o muerte para ambos elencos, pues sea como sea uno de los dos dejará la competición.

¿Cuándo se enfrentan Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

El juego de vuelta entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se disputará este miércoles 11 de febrero. El escenario que albergará este compromiso será el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. El horario de la contienda está establecido a las 19:30 horas de Perú. La transmisión del juego estará a cargo de ESPN, Pluto TV y también Disney+.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo (Foto: Copa Libertadores).

¿Qué necesita Alianza Lima para eliminar a 2 de Mayo?

En este caso el conjunto de Alianza Lima no solo le sirve ganar, sino que debe hacerlo al menos por 2 goles para poder sacar del camino a 2 de Mayo. Esto debido a que los paraguayos tienen la ventaja en el marcador en estos momentos, por lo que para generar una diferencia es necesario superarlo por 2 o más goles para acceder a la siguiente fase.

Mientras tanto, si solo se da una victoria por 1 gol, entonces tendrán que irse a la tanda de penales. Otro resultado empate o derrota eliminará de forma directa a Alianza Lima de la Copa Libertadores.

