¿Quién es el árbitro de Alianza Lima vs. 2 de Mayo por el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

Se viene un encuentro bastante importante para las aspiraciones de Alianza Lima en la Copa Libertadores. El cuadro ‘Blanquiazul’ viene de caer frente a 2 de Mayo, que por el momento tiene la ventaja en la serie. Por lo que necesitan tener un gran partido para conseguir darle vuelta al resultado. Eso sí, el juez que impartirá justicia es alguien que es muy riguroso.

Estamos hablando que en este partido, los encargados de tomar las decisiones serán brasileños en su totalidad. El juez principal es Flavio Souza, un viejo conocido para los ‘íntimos’. Ya que el año pasado también los arbitró en la fase previa. En aquella oportunidad estuvo en la victoria por 2-1 ante Deportes Iquique en Chile.

Actuación de Flavio Souza con Alianza Lima:

Así que ya lo conocen bastante bien como para saber que es un árbitro riguroso. Por otro lado, sus asistentes en este caso serán Rodrigo Correa y Rafael Alves, quienes estarán en los laterales del campo. Como cuarto Rodrigo Pereira acompañará fuera del campo. Mientras tanto, en el VAR Rodrigo D’Alonso estará presente y Diego Pombo en el AVAR.

De esta forma, se sabe que el brasileño es alguien que normalmente es muy riguroso. Pero con el que no debería tener problemas ninguno de los dos equipos, ya que por lo general es alguien que sabe llevar muy bien los partidos. Aunque en su momento también ha tenido polémicas, como en realidad cualquier árbitro.

Alianza Lima en busca de la clasificación

En este caso, Alianza Lima va en busca de la clasificación en su casa. Los ‘íntimos’ saben que van a tener el apoyo de su gente para este partido, el cual no va a ser nada sencillo de afrontar. Pues con el marcador en contra uno de los factores que se va a ver más es la ansiedad, más que todo con el pasar de los minutos si es que no encuentran los goles rápidos.

Esto se espera que el mismo Pablo Guede pueda llegar a mejorar, pues en su último juego se les vio muy ansiosos. Fallando varios goles ante Comerciantes Unidos, al cual debieron vencer con más facilidad, pero con los errores a la hora de la definición fue complicado que puedan llegar a marcar la diferencia en la cancha.

Alianza Lima viene perdiendo 1-0 ante 2 de Mayo (Foto: Conmebol Libertadores).

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

El partido de vuelta por la fase 1 de la Copa Libertadores se disputará este miércoles 11 de febrero. El escenario elegido es el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’, coloso que será testigo de este juego desde las 19:30 horas de Perú. La transmisión estará a manos de ESPN en cable, mientras que en plataforma web si disfrutará en Disney+. De igual forma podrán disfrutar el minuto a minuto desde Bolavip Perú.

