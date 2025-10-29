▶️ Racing 0-0 Flamengo EN VIVO Y GRATIS vía ESPN online: expulsaron a Gonzalo Plata en la Copa Libertadores

¡BUENAS TARDES AMIGOS DE BOLAVIP PERÚ! En instantes empezamos con todos los detalles del minuto a minuto del partido entre Racing vs. Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

El camarín de Racing listo para recibir a sus jugadores a un poco de dos horas del inicio del partido.

El cuadro de Flamengo marca su presencia en el Cilindro con una foto de su camiseta en uno de los arcos.

Racing y Flamengo definirán hoy al primer finalista de la Copa Libertadores 2026. El otro club saldrá del LDU de Ecuador vs. Palmeiras de Brasil.

En una información oficial y de último minuto, el partido se retrasa y empezará a las 7:50 PM pues el bus de Flamengo demoró en llegar al estadio el Cilindro de Avellaneda.

Espectacular e increíble, las palabras justas para definir cómo fue la llegada de Racing a el Cilindro.

El anuncio oficial de Conmebol confirmando la información que se dio hace unos minutos: el partido se retrasa 20 minutos.

Conmebol terminó de publicar los onces tanto de Racing como de Flamengo, ahora sí: solo nos separa una hora del inicio del partido más esperado.

Foto espectacular de cómo luce ahora mismo el Cilindro de Avellaneda. Atardecer de película para un partido que promete un guion dramático.

Así entraron los jugadores de Racing al Cilindro y los fanáticos explotaron en voces de ánimo.

Todo listo, a falta de 10 minutos: salen los suplentes, cuerpo técnico y solo faltan los jugadores. Se espera un recibimiento histórico.

Bajo una lluvia de fuegos artificiales, cánticos, aliento, emoción y muchas bengalas, salen los jugadores de Racing y Flamengo. En instantes empieza el fútbol.

El saludo entre los jugadores y a nada del pitazo inicial.

Rueda la pelota y ya se juega el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores.

Almendra metió el balón hasta el área de Rossi, pero la defensa de Flamengo la mandó al tiro de esquina.

La línea de la defensa de Flamengo juega bastante lejos de su portero Rossi. Con un pase en profundidad o largo, Racing puede crear peligro. Atención.

Tomás Conechny cabeceó, pero el portero Agustín Rossi reaccionó bien y evitó el gol de Racing contra Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

Guillermo Varela recogió un pase que cruzó todo el área y remató, pero el portero Facundo Cambeses salió rápido para achicar el espacio y desviar el balón. Se salvó Racing ante la respuesta de Flamengo.

El tiempo empieza a ser enemigo de Racing y las acciones siguen transcurriendo sin ocasionar peligro en el arco de Agustín Rossi. Por ahora, Flamengo clasifica a la final de la Copa Libertadores.

Quizá en la jugada con más suerte del partido, Cambeses sacó largo, Solari recibió el balón, giró hacia adentro y remató. La pelota se fue cerca del arco de Rossi mientras todo el Cilindro gritaba ¡GOOOL!

Ante el disparo de De Arrascaeta dentro del área, el portero Cambeses puso el rostro y literalmente con el pómulo desvió el balón. Se juega la vida Racing en los últimos diez minutos del primer tiempo.

Con los arqueros protagonistas, Racing y Flamengo estuvieron de cara al gol, pero un poco más cerca el 'Fla'. Veremos cómo plantea Costa el segundo tiempo y qué cambios hace. Recordemos que de mantenerse así, la visita pasa a la final.

Tardó mucho en salir Flamengo, seguro tendrán algún tipo de sanción por parte de Conmebol, y ya de inmediato inició el segundo tiempo.

Aprovechando un corto despeje de Rossi, Racing orquestó un ataque, logró tener un tiro de esquina y estuvo cerca del primero. Ojo que está con otra vibra la 'Academia'. Primera opción de gol en este complemento, fue del local.

Racing tiene una fuerte presión sobre Flamengo, es dueño de la pelota y crea ocasiones de gol. No tardará mucho en llegar el gol del local, tiene ocasiones claras y es solo cuestión de concretar.

Gonzalo Plata ve la tarjeta roja tras una agresión a Marcos Rojo. Fue el jugador de Racing el que lo calentó y el de Flamengo reaccionó. Expulsado por roja directa, además. Atención, Plata no se quiere ir y busca explicar que primero él fue agredido.

Flamengo hace dos cambios tras la expulsión de Gonzalo Plata. Salen De Arrascaeta y Carrascal e ingresan Bruno Henrique y Danilo Da Silva. Lo más probable es que Racing también haga cambios, atención.

Gustavo Costas también movió su esquema táctico ahora que tiene un hombre más, sacó a Tomás Conechny e ingresó Duván Vergara. Más ataque frontal y menos centros. Veremos si llega el gol de la 'Academia'.

