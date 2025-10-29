Es tendencia:
Copa Libertadores

▶️ Racing 0-0 Flamengo EN VIVO Y GRATIS vía ESPN online: expulsaron a Gonzalo Plata en la Copa Libertadores

Sigue la transmisión en vivo y en directo del partido entre Racing vs. Flamengo vía ESPN por la Copa Libertadores.

64' ¡CAMBIOS EN RACING TAMBIÉN!

Gustavo Costas también movió su esquema táctico ahora que tiene un hombre más, sacó a Tomás Conechny e ingresó Duván Vergara. Más ataque frontal y menos centros. Veremos si llega el gol de la 'Academia'.

60' ¡CAMBIOS EN FLAMENGO!

Flamengo hace dos cambios tras la expulsión de Gonzalo Plata. Salen De Arrascaeta y Carrascal e ingresan Bruno Henrique y Danilo Da Silva. Lo más probable es que Racing también haga cambios, atención.

55' ¡EXPULSIÓN EN EL PARTIDO!

Gonzalo Plata ve la tarjeta roja tras una agresión a Marcos Rojo. Fue el jugador de Racing el que lo calentó y el de Flamengo reaccionó. Expulsado por roja directa, además. Atención, Plata no se quiere ir y busca explicar que primero él fue agredido.

52' ¡HAY AROMA DE GOL EN EL CILINDRO!

Racing tiene una fuerte presión sobre Flamengo, es dueño de la pelota y crea ocasiones de gol. No tardará mucho en llegar el gol del local, tiene ocasiones claras y es solo cuestión de concretar.

46' ¡RACING SALIÓ CON TODO!

Aprovechando un corto despeje de Rossi, Racing orquestó un ataque, logró tener un tiro de esquina y estuvo cerca del primero. Ojo que está con otra vibra la 'Academia'. Primera opción de gol en este complemento, fue del local.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Tardó mucho en salir Flamengo, seguro tendrán algún tipo de sanción por parte de Conmebol, y ya de inmediato inició el segundo tiempo.

¡ENTRETIEMPO!

Repasamos las estadísticas del primer tiempo: 6 remates para Flamengo, 5 para Racing. 54% posesión para Flamengo, 46% para Racing. 3 faltas Flamengo, 5 Racing.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Con los arqueros protagonistas, Racing y Flamengo estuvieron de cara al gol, pero un poco más cerca el 'Fla'. Veremos cómo plantea Costa el segundo tiempo y qué cambios hace. Recordemos que de mantenerse así, la visita pasa a la final.

45' ¡TIEMPO CUMPLIDO EN EL CILINDRO!

Se completó el tiempo regular y ahora se jugarán tres minutos extras.

34' ¡CAMBESES LA SACÓ CON EL PÓMULO!

Ante el disparo de De Arrascaeta dentro del área, el portero Cambeses puso el rostro y literalmente con el pómulo desvió el balón. Se juega la vida Racing en los últimos diez minutos del primer tiempo.

32' ¡CASI GOL DE RACING!

Quizá en la jugada con más suerte del partido, Cambeses sacó largo, Solari recibió el balón, giró hacia adentro y remató. La pelota se fue cerca del arco de Rossi mientras todo el Cilindro gritaba ¡GOOOL!

24' ¡RACING SIGUE LUCHANDO, PERO NO ES SUFICIENTE!

El tiempo empieza a ser enemigo de Racing y las acciones siguen transcurriendo sin ocasionar peligro en el arco de Agustín Rossi. Por ahora, Flamengo clasifica a la final de la Copa Libertadores.

15' ¡AHORA RESPONDE FLAMENGO!

Guillermo Varela recogió un pase que cruzó todo el área y remató, pero el portero Facundo Cambeses salió rápido para achicar el espacio y desviar el balón. Se salvó Racing ante la respuesta de Flamengo.

12' ¡CASI GOL DE RACING!

Tomás Conechny cabeceó, pero el portero Agustín Rossi reaccionó bien y evitó el gol de Racing contra Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

5' ¡OJO CON EL FONDO DE FLAMENGO!

La línea de la defensa de Flamengo juega bastante lejos de su portero Rossi. Con un pase en profundidad o largo, Racing puede crear peligro. Atención.

3' ¡PRIMER ATAQUE DE RACING!

Almendra metió el balón hasta el área de Rossi, pero la defensa de Flamengo la mandó al tiro de esquina.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Rueda la pelota y ya se juega el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores.

¡SE SALUDAN LOS PROTAGONISTAS!

El saludo entre los jugadores y a nada del pitazo inicial.

¡INCREÍBLE RECIBIMIENTO A RACING!

Bajo una lluvia de fuegos artificiales, cánticos, aliento, emoción y muchas bengalas, salen los jugadores de Racing y Flamengo. En instantes empieza el fútbol.

¡YA SALEN LOS SUPLENTES Y EL PARTIDO EMPIEZA EN BREVES!

Todo listo, a falta de 10 minutos: salen los suplentes, cuerpo técnico y solo faltan los jugadores. Se espera un recibimiento histórico.

¡EL CILINDRO ENTERO OVACIONÓ!

Así entraron los jugadores de Racing al Cilindro y los fanáticos explotaron en voces de ánimo.

¡LLEGADA DE FLAMENGO!

Con un gran retraso producto de la congestión vehicular, así llegó Flamengo al Cilindro de Avellaneda.

¡EL ESCENARIO ESTÁ LISTO!

Foto espectacular de cómo luce ahora mismo el Cilindro de Avellaneda. Atardecer de película para un partido que promete un guion dramático.

¡LAS ALINEACIONES CONFIRMADAS AL 100%!

Conmebol terminó de publicar los onces tanto de Racing como de Flamengo, ahora sí: solo nos separa una hora del inicio del partido más esperado.

¡ES OFICIAL!

El anuncio oficial de Conmebol confirmando la información que se dio hace unos minutos: el partido se retrasa 20 minutos.

¡ASÍ FUE LA LLEGADA DE RACING!

Espectacular e increíble, las palabras justas para definir cómo fue la llegada de Racing a el Cilindro.

¡SE RETRASA EL INICIO DEL PARTIDO!

En una información oficial y de último minuto, el partido se retrasa y empezará a las 7:50 PM pues el bus de Flamengo demoró en llegar al estadio el Cilindro de Avellaneda.

¡EL ONCE TITULAR DE RACING!

El once titular de Racing ante Flamengo: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny.

¡EL ONCE TITULAR DE FLAMENGO!

Ya tenemos el once titular de Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta, Luiz Araújo, Jorge Carrascal; Gonzalo Plata.

¡EL CUADRO FINAL!

Racing y Flamengo definirán hoy al primer finalista de la Copa Libertadores 2026. El otro club saldrá del LDU de Ecuador vs. Palmeiras de Brasil.

¡FLAMENGO TAMBIÉN DICE PRESENTE!

El cuadro de Flamengo marca su presencia en el Cilindro con una foto de su camiseta en uno de los arcos.

¡LISTO EL VESTUARIO!

El camarín de Racing listo para recibir a sus jugadores a un poco de dos horas del inicio del partido.

¡RACING VS. FLAMENGO!

¡BUENAS TARDES AMIGOS DE BOLAVIP PERÚ! En instantes empezamos con todos los detalles del minuto a minuto del partido entre Racing vs. Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

Por Aldo Cadillo

Aquí puedes ver el partido entre Racing vs. Flamengo en vivo y en directo vía ESPN, Fútbol Libre, YouTube y Disney+ HOY por la Copa Libertadores.

Sigue el minuto a minuto gratis del partido entre Racing vs. Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Jugando HOY desde las 7:30 PM vía ESPN.

aldo cadillo
Aldo Cadillo
