Racing Club pagará este monto millonario para llevarse a César Inga de Universitario

La vida parece que pone a César Inga en un equipo nuevo, un gigante del continente. Como es Racing Club, el cual pagaría un dinero fortísimo.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Racing Club pagará este monto millonario por César Inga.
© Composición BOLAVIPRacing Club pagará este monto millonario por César Inga.

El fútbol peruano se ve remecido por una noticia de gran envergadura desde Argentina. Según reportó la periodista Vanessa Almenara en el programa de YouTube “Fútbol Champán”, el prestigioso Racing Club de Avellaneda ha formalizado una propuesta de un millón de dólares ($1,000,000) a Universitario de Deportes por el lateral César Inga. La ‘Academia’ busca cerrar la transferencia en el próximo mercado de pases.

Universitario perdería a César Inga

Esta ofensiva de Racing se debe a una inminente necesidad en su plantilla. La posible partida del lateral Facundo Mura, cuyo vínculo contractual finaliza al término de la temporada, dejaría un vacío que el club argentino quiere llenar con el joven peruano. La polifuncionalidad defensiva y la proyección de Inga son cualidades que encajan en la visión del técnico Gustavo Costas.

César Inga más cerca de Racing Club. (Foto: X).

César Inga más cerca de Racing Club. (Foto: X).

César Inga culmina la temporada 2025 en un momento excepcional. Su alto rendimiento con Universitario, sumado a sus destacadas participaciones con la Selección Peruana, lo consolidan como uno de los laterales más prometedores del país. Esta trayectoria ha convencido a los veedores de Racing de que el peruano es una inversión justificada por la cifra ofrecida.

¿Universitario venderá a César Inga?

Para la directiva de Universitario de Deportes, la oferta representa una encrucijada estratégica. Si bien un ingreso millonario sería altamente rentable, especialmente considerando la baja inversión inicial, la venta de Inga significaría la pérdida de un jugador clave de cara al ambicioso 2026, donde el club buscará el bicampeonato y una actuación destacada en la Copa Libertadores.

El control de la negociación sigue en manos del club ‘merengue’, ya que Inga posee contrato vigente hasta fines de 2027. La dirigencia deberá decidir si prioriza el sustancial beneficio económico inmediato propuesto por Racing Club o si opta por retener a su figura un semestre más, con la expectativa de que su valor de mercado se dispare aún más tras un potencial inicio de temporada 2026.

Racing quiere comprar a César Inga

La decisión final recae ahora en Universitario. Ante la propuesta formal y millonaria de Racing Club, la expectativa es máxima. ¿Se concretará una de las ventas más lucrativas de la historia reciente del club o primará la continuidad deportiva de una pieza fundamental en el esquema técnico? La respuesta se sabrá en las próximas semanas.

DATOS CLAVE

  • El Racing Club de Avellaneda formalizó una propuesta de $1,000,000 por César Inga.
  • El club argentino busca reemplazar al lateral Facundo Mura, cuyo contrato finaliza esta temporada.
  • César Inga tiene un contrato vigente con Universitario de Deportes hasta fines de 2027.
